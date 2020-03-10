   Abdelhalim Hafed - بأمر الحب  

تونس تدين بشدّة محاولة إغتيال رئيس الوزراء السوداني

Mardi 10 Mars 2020

Mardi 10 Mars 2020
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وات - أدانت تونس اليوم الثلاثاء، بشدّة، محاولة الإغتيال التي استهدفت، أمس الإثنين، موكب رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، واصفة إيّاها بالمحاولة "الآثمة".
وذكّرت الخارجية في بيان لها، بموقف تونس "الثابت والداعم لوحدة السودان الشقيق واستقراره، والرافض لكافة محاولات تقويض أمنه".
كما جدّدت تونس تأكيدها على "أهميّة تضافر كلّ الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة آفة الإرهاب والتوقّي من تداعياتها الخطيرة على أمن واستقرار الدول والشعوب".
يُذكر أن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، كان نجا صباح أمس الإثنين، من محاولة اغتيال، إثر استهداف موكبه بعبوة ناسفة أثناء تحوّله إلى مقر عمله، في ضاحية كوبر بالعاصمة السودانية الخرطوم.


  
  
  

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