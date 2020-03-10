البرلمان يصادق على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على النظام الأساسي للمنظمة الإفريقية للملكية الفكرية

Mardi 10 Mars 2020
قراءة: 1 د, 3 ث
وات - صادق مجلس نواب الشعب، مساء اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على النظام الأساسي للمنظمة الإفريقية للملكية الفكرية، المعتمد بأديس أبابا في 31 جانفي 2016، بـ 153 صوتا مقابل احتفاظ 6 نواب بأصواتهم ومعارضة 8 نواب.
وتنصّ المادة الثامنة من النظام الأساسي للمنظمة المذكورة على أن "يكون مقر المنظمة الإفريقية للملكية الفكرية في الجمهورية التونسية، تماشيا مع قرار مؤتمر الاتحاد الإفريقي".
وتم إقرار احتضان تونس لمقر المنظمة الإفريقية للملكية الفكرية من قبل الاتحاد الإفريقي خلال الدورة 24 لقمة رؤساء وحكومات الدول الإفريقية المنعقدة بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا نهاية شهر جانفي 2015.
وتم اعتماد النظام الأساسي لهذه المنظمة على هامش الدورة 26 لقمة رؤساء وحكومات الدول الإفريقية المنعقدة يوميْ 30 و31 جانفي 2016 بأديس أبابا.
وبذلت تونس مجهودات كبرى لاحتضان مقر المنظمة، وذلك بعد استيفائها لجميع الشروط والمقاييس المتعارف عليها على الصعيد الإفريقي.
وجاء إحداث هذه المنظمة تلبية لرغبة ملحة تقدمت بها عديد الدول الإفريقية بخصوص إرساء مؤسسة قارية، تهدف إلى توحيد السياسات حول المستجدات الدولية في مجال الملكية الفكرية، ورفع مستوى الوعي بالمسائل المتعلقة بهذا المجال لدى الدول الإفريقية، بما يسهم في خلق مجتمع قائم على المعرفة والإبداع والتشجيع على الابتكار واستخدام واستغلال أصول الملكية الفكرية وحمايتها من أجل المساهمة في ضمان التنمية المستدامة للدول الإفريقية.
وات - صادق مجلس نواب الشعب، مساء اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على النظام الأساسي للمنظمة الإفريقية للملكية الفكرية، المعتمد بأديس أبابا في 31 جانفي 2016، بـ 153 صوتا مقابل احتفاظ 6 نواب بأصواتهم ومعارضة 8 نواب.
وتنصّ المادة الثامنة من النظام الأساسي للمنظمة المذكورة على أن "يكون مقر المنظمة الإفريقية للملكية الفكرية في الجمهورية التونسية، تماشيا مع قرار مؤتمر الاتحاد الإفريقي".
وتم إقرار احتضان تونس لمقر المنظمة الإفريقية للملكية الفكرية من قبل الاتحاد الإفريقي خلال الدورة 24 لقمة رؤساء وحكومات الدول الإفريقية المنعقدة بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا نهاية شهر جانفي 2015.
وتم اعتماد النظام الأساسي لهذه المنظمة على هامش الدورة 26 لقمة رؤساء وحكومات الدول الإفريقية المنعقدة يوميْ 30 و31 جانفي 2016 بأديس أبابا.
وبذلت تونس مجهودات كبرى لاحتضان مقر المنظمة، وذلك بعد استيفائها لجميع الشروط والمقاييس المتعارف عليها على الصعيد الإفريقي.
وجاء إحداث هذه المنظمة تلبية لرغبة ملحة تقدمت بها عديد الدول الإفريقية بخصوص إرساء مؤسسة قارية، تهدف إلى توحيد السياسات حول المستجدات الدولية في مجال الملكية الفكرية، ورفع مستوى الوعي بالمسائل المتعلقة بهذا المجال لدى الدول الإفريقية، بما يسهم في خلق مجتمع قائم على المعرفة والإبداع والتشجيع على الابتكار واستخدام واستغلال أصول الملكية الفكرية وحمايتها من أجل المساهمة في ضمان التنمية المستدامة للدول الإفريقية.
En continu
- Hier 21:52 كورونا.. شوارع روما تشكو هجران ساكنيها
- Hier 21:47 فرنسا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 33
- Hier 21:43 قلب تونس.. في قلب العاصفة..
- Hier 17:35 "كورونا" يتسبب في انتشار الرعب بين الإسبان
- Hier 14:55 المغرب يعلن أول حالة وفاة بكورونا
- Hier 14:43 سياحة و ثقافة.. زمن الكورونا !!!.
- Hier 13:32 لبنان يسجل أول وفاة بكورونا
- Hier 12:18 رئيس مجلس نوّاب الشعب يستقبل وزير الخارجية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:51
|18:25
|15:49
|12:36
|06:36
|05:10
|
12°
|18°
|% 81
|:الرطــوبة
|تونــس
|10°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|18°-10
|21°-9
|24°-11
|19°-11
|17°-9
Follow @babnet_Tunisie
(110 309) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 89 459) حتى لا يكون إسمه خادشا للحياء في ب
( 78 112) على المباشر، عبير موسي تتشنّج بعد
( 74 060) في موكب تسلّم محمد الحامدي لمهامه:
( 67 118) السليطي: الإرهابيان استعملا كمية
( 54 357) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 52 158) فيديو اليوم: عبير موسي تلاحق الغنو
( 51 996) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 51 038) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 50 981) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 49 597) الصين: ارتفاع عدد وفيات "كورونا" إ
( 49 082) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 44 172) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 915) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 612) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 41 861) لقد عرّاها تماما...
( 41 564) وزارة الصحة تعلن عن تسجيل اول حال
( 41 515) أهالي قصر هلال يهنّئون لمياء جعيدا
( 36 362) في البرلمان: ''ديقاج'' لعبير موسي
( 35 422) أهالي زغوان يهنّئون أحمد الصغير ب
Abdelhalim Hafed - بأمر الحب
Par:Titeuf (Switzerland )
Sur:كورونا.. شوارع روما تشكو هجران ساكنيها