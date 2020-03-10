   Abdelhalim Hafed - بأمر الحب  

اخضاع كافة ركاب الباخرة القادمة اليوم من ايطاليا الى الحجر الصحي الذاتي

Mardi 10 Mars 2020

Mardi 10 Mars 2020
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وات - اكدت المديرة العامة للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية اليوم الثلاثاء انه تم اخضاع كافة ركاب الباخرة القادمة من ايطاليا التي تحمل على متنها 268 مسافرا الى الحجر الصحي الذاتي.

كما اعلنت بن علية خلال انعقاد النقطة الاعلامية الدورية حول اخر المستجدات المتعلقة بفيروس "كورونا" المستجد بمقر وزارة الصحة، عن احداث تطبيقة إلكترونية تخول لأي شخص قدم الى تونس من اي دولة حول العالم الاجابة عل استمارة تمكنه من متابعة وضعيته الصحية عن بعد.
وبخصوص العقوبات المسلطة على الاشخاص الذين لا يلتزمون بالاجراءات المطلوبة من قبل وزارة الصحة، اكدت المتحدثة انه يتم تسليط عقوبات على هؤولاء الاشخاص تتراوح بين السجن الذي يمكن ان يصل الى 6 اشهر وغرامة مالية مقدرة ب 1500 دينار.


  
  
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 199524

Afarit  ()  |Mardi 10 Mars 2020 à 18h 39m |           
استعودوا: خربت
الحجر الذاتي. أين؟ أليس بقاؤهم سيكون بين أهاليهم؟
ماذا لو كان بين بعضهم مصابون ؟
يخربون بيوتهم بأيديهم



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