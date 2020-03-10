   Abdelhalim Hafed - بأمر الحب  

سارة بسباس وايناس بوبكري تلتحقان بالمبارز فارس الفرجاني في اولمبياد طوكيو 2020

Mardi 10 Mars 2020

Mardi 10 Mars 2020
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وات - ضمنت المبارزتان سارة بسباس وإيناس بوبكري رسميا التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو صيف 2020 .

وأنهت سارة بسباس مشاركتها في مسابقة الجائزة الكبرى للمبارزة بالسيف في العاصمة المجرية بودابيست محققة المركز 12 عالميا في منافسات سلاح السيف .
كما ضمنت إيناس بوبكري التأهل للأولمبياد الاسياوي باحتلالها المرتبة 22 عالميًا في اختصاص سلاح الشيش حسب ما افاد به "وات" اليوم الثلاثاء حسان الزواري المدير الفني للجامعة التونسية للمبارزة .

ويذكر ان إيناس بوبكري كانت قد حصدت الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية في البرازيل "ريو 2016" .

وفي صنف الرجال كان المبارز التونسي فارس الفرجاني قد توفق في ضمان التأهل للألعاب الأولمبية المقبلة اثر إنهائه بطولة لوكسمبورغ الدولية للمبارزة في مسابقة سلاح السيف في المركز العاشر .
وقبل 135 يوما من انطلاق منافسات الاولمبياد في بيكين صيف 2020 ضمن 29 رياضيا تونسيا الى حد الان ترشحهم في تسع رياضات.

  
  
  

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