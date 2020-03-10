سارة بسباس وايناس بوبكري تلتحقان بالمبارز فارس الفرجاني في اولمبياد طوكيو 2020

Mardi 10 Mars 2020



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وات

- ضمنت المبارزتان سارة بسباس وإيناس بوبكري رسميا التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو صيف 2020 .وأنهت سارة بسباس مشاركتها في مسابقة الجائزة الكبرى للمبارزة بالسيف في العاصمة المجرية بودابيست محققة المركز 12 عالميا في منافسات سلاح السيف .كما ضمنت إيناس بوبكري التأهل للأولمبياد الاسياوي باحتلالها المرتبة 22 عالميًا في اختصاص سلاح الشيش حسب ما افاد به "وات" اليوم الثلاثاء حسان الزواري المدير الفني للجامعة التونسية للمبارزة .ويذكر ان إيناس بوبكري كانت قد حصدت الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية في البرازيل "ريو 2016" .وفي صنف الرجال كان المبارز التونسي فارس الفرجاني قد توفق في ضمان التأهل للألعاب الأولمبية المقبلة اثر إنهائه بطولة لوكسمبورغ الدولية للمبارزة في مسابقة سلاح السيف في المركز العاشر .وقبل 135 يوما من انطلاق منافسات الاولمبياد في بيكين صيف 2020 ضمن 29 رياضيا تونسيا الى حد الان ترشحهم في تسع رياضات.