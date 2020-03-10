منوبة: ارتفاع حالات العزل الذاتي الى 15 مواطنا

Mardi 10 Mars 2020



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وات

- ارتفع عدد حالات العزل الذاتي، في ولاية منوبة، للعائدين من بؤر عدوى فيروس كورونا، الى 15 حالة وذلك بعد اتخاذ الادارة الجهوية للصحة، اليوم الثلاثاء، قرارا بعزل 09 أشخاص لا يحملون اية اعراض لهذا المرض.وأفادت المديرة الجهوية للصحة بمنوبة، ايمان السويسي، صحفية (وات) بمنوبة، عقب مشاركتها في جلسة اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بمقر الولاية، أن الحالات الجديدة تعود لمواطنين من معتمدية المرناقية عادوا من إيطاليا بتاريخ 02 و03 مارس عبر مطار تونس قرطاج الدولي.وقالت أنه تم التوصل اليهم من خلال مجهودات خاصة قامت بها المصالح المحلية والامنية، وجرى الاتصال بهم ودعوتهم للدخول في العزل الذاتي كاجراء وقائي تحسبا لاي طارئ، مشيرة إلى أن الادارة الجهوية لم تلتجئ الى حد الان الى إجراء اي تحليل او متابعة صحية مباشرة لحالات العزل الذاتي، ولم تظهر عليهم اية علامات حمى او سعال او غيرها، وقد تجاوزت حالة منهم مدة العزل وهو بصحة جيدة.كما اوضحت ان الادارة الجهوية تتعامل بجدية مع كل الابلاغات التي تصلها مباشرة من المواطنين او من مختلف المصالح الجهوية والمحلية بالتنقل الى مختلف النقاط ومنها المؤسسات التربوية والتي ثبت أن أغلب الحالات المبلغ عنها، اصابات عادية بنزلات برد.