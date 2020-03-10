   Abdelhalim Hafed - بأمر الحب  

صفاقس: تحليل سلبي من الإصابة بكورونا لمواطن توجه أمس إلى قسم الاستعجالي بمستشفى الحبيب بورقيبة

Mardi 10 Mars 2020

Mardi 10 Mars 2020
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وات - أفاد المدير الجهوي للصحة بصفاقس، علي العيادي، في تصريح أدلى به بعد عصر يوم الثلاثاء ل(وات) أن نتيجة التحليل المجرى أمس الاثنين على أحد المواطنين أصيل سيدي بوزيد عائد من إيطاليا سلبية وأكدت خلوه من فيروس كورونا.

وكان هذا المواطن توجه أمس إلى قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس وأفاد الإطار الطبي فيه بأنه قد يكون حاملا للفيروس، وقد أخذت له عينة وارسلت للمخبر المرجعي بمستشفى شارك نيكول بالعاصمة التي وافت الإدارة الجهوية بنتيجة التحليل اليوم.
وكانت هذه الحالة أثارت حالة من الخوف والاضطراب والجدل لدى المواطنين وفي الوسط الصحي بسبب عدم تقيد هذا المواطن بالحجر الصحي الذاتي.

ويقدر حاليا عدد الأشخاص الذين تم إخضاعهم للعزل الصحي الذاتي في ولاية صفاقس 26 حالة مع إمكانية ارتفاع هذا العدد غدا حيث تواصل مصالح الصحة بالجهة عملية التحري والتحيين الخاصة بقائمة المشتبه بإصابتهم ولا سيما العائدين من المناطق الموبوءة كما أوضح ذلك المدير الجهوي للصحة.

  
  
  

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