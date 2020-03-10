باجة: ارتفاع عدد المعزولين صحيا توقيا من فيروس "كورونا" إلى 9 حالات بعد إخضاع شخصين عائدين من إيطاليا للعزل الذاتي

Mardi 10 Mars 2020



قراءة: 0 د, 53 ث





وات

- في إطار التوقي من فيروس "كورونا" المستجد، تم، اليوم الثلاثاء وأمس الاثنين، إخضاع امراة تبلغ من العمر 27 سنة ورجل عمره 38 سنة عادا من إيطاليا يومي 7 و8 مارس الجاري، للعزل الصحي بمجاز الباب من ولاية باجة، ليرتفع بذلك عدد الخاضعين لهذا الاجراء بالجهة الى 9 حالات، بحسب المدير الجهوي للصحة بباجة خميس الكعبي.وأكد نفس المصدر، في تصريح لـ"وات"، أنه تم اخضاع الاشخاص الـ9 المشار إليهم آنفا للعزل الذاتي في منازلهم كاجراء وقائي فقط، ولم يتم إلى حد الان تسجيل أية حالة مؤكدة بالجهة.وكان مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بباجة، ناجي العطوانى، أكد أمس لـ "وات" أن 7 اشخاص بباجة ومجاز الباب يخضعون للحجر الصحي وحالتهم مستقرة، موضحا أنهم عادوا للجهة بين يومي 27 فيفري المنقضي و4 مارس الجاري من دول يوجد بها الفيروس، إلا أن اعراض الاصابة به لم تظهر عليهم الى حد الان.وأضاف أنه يتم التواصل معهم يوميا عن طريق الهاتف، بعد ان تمت زيارتهم فى مرحلة اولى، مؤكدا أنه تم توفير أماكن لعزل المرضى فى صورة وجود حالات مؤكدة بالمؤسسات الاستشفائية بباجة.