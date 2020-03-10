صدور الامر الحكومي المتعلق بالترفيع في منحة التاطير والبحث للاساتذة الجامعيين بالرائد الرسمي

Mardi 10 Mars 2020
قراءة: 0 د, 27 ث
وات - صدر يوم الجمعة الماضي، بالعدد الاخير للرائد الرسمي، الامر الحكومي المتعلق بالترفيع في مقادير منحة التأطير والبحث المسندة لفائدة سلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات وسلك الباحثين التابعين للمؤسسات العمومية للبحث العلمي.
وتقدر قيمة المنحة ب1000 دينار لأستاذ التعليم العالي (باحث رئيس) ب1000 دينار و800 دينار للاستاذ المحاضر (باحث اول) و650 للأستاذ المساعد (باحث) و450 دينار للمساعد (باحث).
ويتم صرف هذه المنحة على اقساط متساوية بداية من جانفي 2020 بالنسبة للقسط الاول فيما يصرف القسط الثاني في جويلية 2020 والثالث في جانفي 2021 والرابع في جويلية 2021.
وات - صدر يوم الجمعة الماضي، بالعدد الاخير للرائد الرسمي، الامر الحكومي المتعلق بالترفيع في مقادير منحة التأطير والبحث المسندة لفائدة سلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات وسلك الباحثين التابعين للمؤسسات العمومية للبحث العلمي.
وتقدر قيمة المنحة ب1000 دينار لأستاذ التعليم العالي (باحث رئيس) ب1000 دينار و800 دينار للاستاذ المحاضر (باحث اول) و650 للأستاذ المساعد (باحث) و450 دينار للمساعد (باحث).
ويتم صرف هذه المنحة على اقساط متساوية بداية من جانفي 2020 بالنسبة للقسط الاول فيما يصرف القسط الثاني في جويلية 2020 والثالث في جانفي 2021 والرابع في جويلية 2021.
En continu
- Hier 21:52 كورونا.. شوارع روما تشكو هجران ساكنيها
- Hier 21:47 فرنسا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 33
- Hier 21:43 قلب تونس.. في قلب العاصفة..
- Hier 17:35 "كورونا" يتسبب في انتشار الرعب بين الإسبان
- Hier 14:55 المغرب يعلن أول حالة وفاة بكورونا
- Hier 14:43 سياحة و ثقافة.. زمن الكورونا !!!.
- Hier 13:32 لبنان يسجل أول وفاة بكورونا
- Hier 12:18 رئيس مجلس نوّاب الشعب يستقبل وزير الخارجية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:51
|18:25
|15:49
|12:36
|06:36
|05:10
|
12°
|18°
|% 81
|:الرطــوبة
|تونــس
|10°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|18°-10
|21°-9
|24°-11
|19°-11
|17°-9
Follow @babnet_Tunisie
(110 309) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 89 459) حتى لا يكون إسمه خادشا للحياء في ب
( 78 112) على المباشر، عبير موسي تتشنّج بعد
( 74 060) في موكب تسلّم محمد الحامدي لمهامه:
( 67 118) السليطي: الإرهابيان استعملا كمية
( 54 357) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 52 158) فيديو اليوم: عبير موسي تلاحق الغنو
( 51 996) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 51 038) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 50 981) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 49 597) الصين: ارتفاع عدد وفيات "كورونا" إ
( 49 082) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 44 172) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 915) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 612) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 41 861) لقد عرّاها تماما...
( 41 564) وزارة الصحة تعلن عن تسجيل اول حال
( 41 515) أهالي قصر هلال يهنّئون لمياء جعيدا
( 36 362) في البرلمان: ''ديقاج'' لعبير موسي
( 35 422) أهالي زغوان يهنّئون أحمد الصغير ب
Abdelhalim Hafed - بأمر الحب
Par:Titeuf (Switzerland )
Sur:كورونا.. شوارع روما تشكو هجران ساكنيها