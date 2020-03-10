صدور الامر الحكومي المتعلق بالترفيع في منحة التاطير والبحث للاساتذة الجامعيين بالرائد الرسمي

Mardi 10 Mars 2020



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وات

- صدر يوم الجمعة الماضي، بالعدد الاخير للرائد الرسمي، الامر الحكومي المتعلق بالترفيع في مقادير منحة التأطير والبحث المسندة لفائدة سلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات وسلك الباحثين التابعين للمؤسسات العمومية للبحث العلمي.وتقدر قيمة المنحة ب1000 دينار لأستاذ التعليم العالي (باحث رئيس) ب1000 دينار و800 دينار للاستاذ المحاضر (باحث اول) و650 للأستاذ المساعد (باحث) و450 دينار للمساعد (باحث).ويتم صرف هذه المنحة على اقساط متساوية بداية من جانفي 2020 بالنسبة للقسط الاول فيما يصرف القسط الثاني في جويلية 2020 والثالث في جانفي 2021 والرابع في جويلية 2021.