العجز التجاري لتونس يبلغ 2319 مليون دينار خلال الشهرين الاولين من سنة 2020

Mardi 10 Mars 2020
قراءة: 0 د, 52 ث
وات - بلغ العجز التجاري لتونس زهاء 2319 مليون دينار (م د) خلال الشهرين الاولين من سنة 2020 مقابل 4ر2462 م د خلال الشهرين الاولين من سنة 2019، وفق معطيات اصدرها المعهد الوطني للاحصاء، الثلاثاء وابرزت الاشغال الدورية للمعهد حول المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالاسعار الجارية خلال الشهرين الاولين من سنة 2020، تراجع الصادرات بنسبة 5ر1 بالمائة مقابل زيادة بنسبة 7ر16 بالمائة في نفس الفترة من سنة 2019.
وقد بلغت قيمة الصادرات 8ر7606 م د مقابل 4ر7719 م د خلال نفس الفترة من سنة 2019.
كما تراجعت الواردات بنسبة 5ر2 بالمائة مقابل زيادة بنسبة 4ر15 بالمائة خلال الشهرين الاولين من سنة 2019، وقدرت قيمتها بـ8ر9925 م د مقابل 8ر10181 م د في نفس الفترة بين سنتي 2020 و 2019، حسب المصدر ذاته.
وتحسنت تبعا لذلك نسبة تغطية الواردات بالصادرات بنسبة 8ر0 بالمائة نقطة مقارنة بالشهرين الاولين من سنة 2019، إذ بلغت 6ر76 بالمائة (مقارنة ب8ر75 بالمائة).
وتشير معطيات المعهد الى ان مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض الى حدود 2ر1159 م د.
وات - بلغ العجز التجاري لتونس زهاء 2319 مليون دينار (م د) خلال الشهرين الاولين من سنة 2020 مقابل 4ر2462 م د خلال الشهرين الاولين من سنة 2019، وفق معطيات اصدرها المعهد الوطني للاحصاء، الثلاثاء وابرزت الاشغال الدورية للمعهد حول المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالاسعار الجارية خلال الشهرين الاولين من سنة 2020، تراجع الصادرات بنسبة 5ر1 بالمائة مقابل زيادة بنسبة 7ر16 بالمائة في نفس الفترة من سنة 2019.
وقد بلغت قيمة الصادرات 8ر7606 م د مقابل 4ر7719 م د خلال نفس الفترة من سنة 2019.
كما تراجعت الواردات بنسبة 5ر2 بالمائة مقابل زيادة بنسبة 4ر15 بالمائة خلال الشهرين الاولين من سنة 2019، وقدرت قيمتها بـ8ر9925 م د مقابل 8ر10181 م د في نفس الفترة بين سنتي 2020 و 2019، حسب المصدر ذاته.
وتحسنت تبعا لذلك نسبة تغطية الواردات بالصادرات بنسبة 8ر0 بالمائة نقطة مقارنة بالشهرين الاولين من سنة 2019، إذ بلغت 6ر76 بالمائة (مقارنة ب8ر75 بالمائة).
وتشير معطيات المعهد الى ان مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض الى حدود 2ر1159 م د.
En continu
- Hier 22:47 البنتاغون يتخذ تدابير وقائية ضد كورونا
- Hier 22:45 السعودية.. ارتفاع مصابي "كورونا" إلى 20
- Hier 22:18 مصر.. ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 59
الحسوم
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:50
|18:24
|15:49
|12:36
|06:37
|05:11
|
16°
|16°
|% 59
|:الرطــوبة
|تونــس
|10°
|
7.2 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|16°-10
|17°-10
|21°-9
|23°-10
|19°-10
Follow @babnet_Tunisie
(110 309) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 89 459) حتى لا يكون إسمه خادشا للحياء في ب
( 78 112) على المباشر، عبير موسي تتشنّج بعد
( 74 060) في موكب تسلّم محمد الحامدي لمهامه:
( 67 118) السليطي: الإرهابيان استعملا كمية
( 54 357) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 52 158) فيديو اليوم: عبير موسي تلاحق الغنو
( 51 996) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 51 038) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 50 981) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 49 597) الصين: ارتفاع عدد وفيات "كورونا" إ
( 49 082) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 44 586) في تقرير مطوّل، مجلة فورين بوليسي
( 44 172) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 915) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 612) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 41 861) لقد عرّاها تماما...
( 41 564) وزارة الصحة تعلن عن تسجيل اول حال
( 41 515) أهالي قصر هلال يهنّئون لمياء جعيدا
( 36 362) في البرلمان: ''ديقاج'' لعبير موسي
Farid - وحداني
Par:amor2 (Switzerland )
Sur: اسامة الخليفي: رئيس الجمهورية يساعد الارهابيين بتصريحاته التحريضية على الدولة