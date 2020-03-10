العجز التجاري لتونس يبلغ 2319 مليون دينار خلال الشهرين الاولين من سنة 2020

Mardi 10 Mars 2020



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- بلغ العجز التجاري لتونس زهاء 2319 مليون دينار (م د) خلال الشهرين الاولين من سنة 2020 مقابل 4ر2462 م د خلال الشهرين الاولين من سنة 2019، وفق معطيات اصدرها المعهد الوطني للاحصاء، الثلاثاء وابرزت الاشغال الدورية للمعهد حول المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالاسعار الجارية خلال الشهرين الاولين من سنة 2020، تراجع الصادرات بنسبة 5ر1 بالمائة مقابل زيادة بنسبة 7ر16 بالمائة في نفس الفترة من سنة 2019.وقد بلغت قيمة الصادرات 8ر7606 م د مقابل 4ر7719 م د خلال نفس الفترة من سنة 2019.كما تراجعت الواردات بنسبة 5ر2 بالمائة مقابل زيادة بنسبة 4ر15 بالمائة خلال الشهرين الاولين من سنة 2019، وقدرت قيمتها بـ8ر9925 م د مقابل 8ر10181 م د في نفس الفترة بين سنتي 2020 و 2019، حسب المصدر ذاته.وتحسنت تبعا لذلك نسبة تغطية الواردات بالصادرات بنسبة 8ر0 بالمائة نقطة مقارنة بالشهرين الاولين من سنة 2019، إذ بلغت 6ر76 بالمائة (مقارنة ب8ر75 بالمائة).وتشير معطيات المعهد الى ان مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض الى حدود 2ر1159 م د.