تطاوين: تواصل الحراك الاجتماعي ولقاء منتظر يوم غد الأربعاء بمقر وزاة الطاقة والمناجم للنظر في مطالب المحتجين

Mardi 10 Mars 2020



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وات

- على خلفية تواصل الاحتجاجات والتحركات بولاية تطاوين، لمطالبة الحكومة الجديدة بعد مباشرتها لعملها، بتنفيذ الاتفاقات المبرمة مع الحكومات المتعاقبة ومنح أبناء الجهة حقهم في التنمية والتشغيل، دعا وزير الطاقة والمناجم، منجي مرزوق، عددا من مسؤولي الجهة الى اجتماع سيعقد يوم غد الأربعاء، بمقر الوزارة بالعاصمة، وفق ما ذكره مصدر مسؤول بالولاية.وأفاد ذات المصدر، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن الجلسة ستخصص لتدارس مطالب المحتجين وبحث الحلول الممكنة لحلحلة مختلف الاشكاليات المطروحة، فضلا عن وجود صيغ لتنفيذ ما تبقى من "اتفاق الكامور" الممضى مع الحكومة في 16 جوان 2017.وتتمثل أبرز التحركات الاحتجاجية بالجهة، في حراك تنسيقية "اعتصام الكامور"، الذي يواصل اعتصامه داخل الخيمة التي تم تركيزها للغرض وسط مدينة تطاوين، الى جانب تواصل اعتصام العمال المسرحين من شركات المناولة في حقل "نوارة" للمطالبة بإدماجهم في المشروع الذين ساهموا في بنائه طيلة 4 سنوات تقريبا.وتتواصل أيضا، احتجاجات عمال شركة الجنوب للخدمات، للمطالبة بصرف أجورهم وتحسين وضعهم المهني في هذه الشركة، التي أصبحت تواجه صعوبات مالية حادة، وذلك وفق ما أفاد به (وات)، عضو الاتحاد الجهوي للشغل، عدنان اليحياوي.يشار في ذات الياق، الى أنه تم انعقدت صباح اليوم الثلاثاء، عقد جلسة صلحية بمقر الولاية، تقرر خلالها تأجيل إضراب عمال شركة البيئة والغراسات والبستنة بالجهة والمزمع تنفيذه يوم الخميس القادم.