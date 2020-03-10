اتحاد الشغل يدعو السلط الى التصدي الى عمليات احتكار السلع والادوية والمواد الغذائية بعد تعدد حالات الاصابة بفيروس كورونا في تونس

Mardi 10 Mars 2020



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وات

- دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، السلط إلى التصدّي الى كلّ عمليات التهريب والاحتكار للسلع والأدوية والمواد الغذائية، التي تنشط في أوضاع الأزمات وتستغلّ خوف المواطنين من نقص تزويد الأسواق من أجل الإثراء غير المشروع والاستثمار في المآسي خاصة بعد تعدّد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في تونس.واكد، في بيان له اصدره عقب اجتماع الهيئة الإدارية الوطنية الثلاثاء، على ضرورة "التعاطي الهادئ والرصين ولكن الصارم" مع هذا الوباء وتفادي الهلع وكلّ مظاهر الارتباك.وشدّد على ضرورة دعم وتطوير الخطّة الإعلامية التي تنتهجها الهياكل الصحّية، المصدر الوحيد للمعلومات الصحية، مع الحرص على دوريتها ودقّة الإعلام فيها ووضوحه.ودعا إلى ضرورة تقديم الحقّ في الحياة على بعض المصالح الربحية الظرفية وعدم التردّد في اتّخاذ كلّ الإجراءات التي تحمي صحة وحياة التونسيات والتونسيين.ونوه بما تبذله كافّة إطارات الصحّة من أطباء وممرّضين وفنّيين وإداريين وعملة، من جهد وما يقدّمونه من تضحيات في ظروف عمل صعبة عرّضت أحيانًا صحّة بعضهم إلى المخاطر، مشددا على ضرورة العمل على توفير كلّ الظروف والإمكانيات من أجل حمايتهم وتسهيل مهامهم وأداء واجبهم الوطني والإنساني.واشار الى الدّور الذي يلعبه المستشفى العمومي في مجابهة الأوبئة والأمراض السارية والعلاج اليومي، رغم ما تعانيه هذه المنظومة الصحية التونسية من تفكّك وما تعيشه المستشفيات العمومية من تدهور لتجهيزاتها ونقص في مواردها المالية والبشرية وجب تداركها وإصلاح هذه المنظومة وإنقاذ المستشفى العمومي حتّى يلعب دوره في كلّ الأوضاع والحالات.وشدد الاتحاد في ذات البيان، على الدور الوطني، الذي يجب أن يلعبه الإعلام الجادّ والمسؤول بنشر التوعية وإشاعة الطمأنة ومجابهة الإشاعة والمساعدة على الإجابة على أسئلة المواطنين والتقليل من حيرتهم.وقد سجلت تونس الى حد الان 5 اصابات بفيروس كرونا 4 منها مستوردة وحالة محلية واحدة انتقلت اليها العدوى عن طريق زوجها.وقد اتخذت السلطات التونسية العديد من الاجراءات والقرارات الحمائية لمنع تفشي هذا الفيروس.