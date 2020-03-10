اتحاد الشغل يدعو السلط الى التصدي الى عمليات احتكار السلع والادوية والمواد الغذائية بعد تعدد حالات الاصابة بفيروس كورونا في تونس

Mardi 10 Mars 2020
قراءة: 1 د, 28 ث
وات - دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، السلط إلى التصدّي الى كلّ عمليات التهريب والاحتكار للسلع والأدوية والمواد الغذائية، التي تنشط في أوضاع الأزمات وتستغلّ خوف المواطنين من نقص تزويد الأسواق من أجل الإثراء غير المشروع والاستثمار في المآسي خاصة بعد تعدّد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في تونس.
واكد، في بيان له اصدره عقب اجتماع الهيئة الإدارية الوطنية الثلاثاء، على ضرورة "التعاطي الهادئ والرصين ولكن الصارم" مع هذا الوباء وتفادي الهلع وكلّ مظاهر الارتباك.
وشدّد على ضرورة دعم وتطوير الخطّة الإعلامية التي تنتهجها الهياكل الصحّية، المصدر الوحيد للمعلومات الصحية، مع الحرص على دوريتها ودقّة الإعلام فيها ووضوحه.
ودعا إلى ضرورة تقديم الحقّ في الحياة على بعض المصالح الربحية الظرفية وعدم التردّد في اتّخاذ كلّ الإجراءات التي تحمي صحة وحياة التونسيات والتونسيين.
ونوه بما تبذله كافّة إطارات الصحّة من أطباء وممرّضين وفنّيين وإداريين وعملة، من جهد وما يقدّمونه من تضحيات في ظروف عمل صعبة عرّضت أحيانًا صحّة بعضهم إلى المخاطر، مشددا على ضرورة العمل على توفير كلّ الظروف والإمكانيات من أجل حمايتهم وتسهيل مهامهم وأداء واجبهم الوطني والإنساني.
واشار الى الدّور الذي يلعبه المستشفى العمومي في مجابهة الأوبئة والأمراض السارية والعلاج اليومي، رغم ما تعانيه هذه المنظومة الصحية التونسية من تفكّك وما تعيشه المستشفيات العمومية من تدهور لتجهيزاتها ونقص في مواردها المالية والبشرية وجب تداركها وإصلاح هذه المنظومة وإنقاذ المستشفى العمومي حتّى يلعب دوره في كلّ الأوضاع والحالات.
وشدد الاتحاد في ذات البيان، على الدور الوطني، الذي يجب أن يلعبه الإعلام الجادّ والمسؤول بنشر التوعية وإشاعة الطمأنة ومجابهة الإشاعة والمساعدة على الإجابة على أسئلة المواطنين والتقليل من حيرتهم.
وقد سجلت تونس الى حد الان 5 اصابات بفيروس كرونا 4 منها مستوردة وحالة محلية واحدة انتقلت اليها العدوى عن طريق زوجها.
وقد اتخذت السلطات التونسية العديد من الاجراءات والقرارات الحمائية لمنع تفشي هذا الفيروس.
وات - دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، السلط إلى التصدّي الى كلّ عمليات التهريب والاحتكار للسلع والأدوية والمواد الغذائية، التي تنشط في أوضاع الأزمات وتستغلّ خوف المواطنين من نقص تزويد الأسواق من أجل الإثراء غير المشروع والاستثمار في المآسي خاصة بعد تعدّد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في تونس.
واكد، في بيان له اصدره عقب اجتماع الهيئة الإدارية الوطنية الثلاثاء، على ضرورة "التعاطي الهادئ والرصين ولكن الصارم" مع هذا الوباء وتفادي الهلع وكلّ مظاهر الارتباك.
وشدّد على ضرورة دعم وتطوير الخطّة الإعلامية التي تنتهجها الهياكل الصحّية، المصدر الوحيد للمعلومات الصحية، مع الحرص على دوريتها ودقّة الإعلام فيها ووضوحه.
ودعا إلى ضرورة تقديم الحقّ في الحياة على بعض المصالح الربحية الظرفية وعدم التردّد في اتّخاذ كلّ الإجراءات التي تحمي صحة وحياة التونسيات والتونسيين.
ونوه بما تبذله كافّة إطارات الصحّة من أطباء وممرّضين وفنّيين وإداريين وعملة، من جهد وما يقدّمونه من تضحيات في ظروف عمل صعبة عرّضت أحيانًا صحّة بعضهم إلى المخاطر، مشددا على ضرورة العمل على توفير كلّ الظروف والإمكانيات من أجل حمايتهم وتسهيل مهامهم وأداء واجبهم الوطني والإنساني.
واشار الى الدّور الذي يلعبه المستشفى العمومي في مجابهة الأوبئة والأمراض السارية والعلاج اليومي، رغم ما تعانيه هذه المنظومة الصحية التونسية من تفكّك وما تعيشه المستشفيات العمومية من تدهور لتجهيزاتها ونقص في مواردها المالية والبشرية وجب تداركها وإصلاح هذه المنظومة وإنقاذ المستشفى العمومي حتّى يلعب دوره في كلّ الأوضاع والحالات.
وشدد الاتحاد في ذات البيان، على الدور الوطني، الذي يجب أن يلعبه الإعلام الجادّ والمسؤول بنشر التوعية وإشاعة الطمأنة ومجابهة الإشاعة والمساعدة على الإجابة على أسئلة المواطنين والتقليل من حيرتهم.
وقد سجلت تونس الى حد الان 5 اصابات بفيروس كرونا 4 منها مستوردة وحالة محلية واحدة انتقلت اليها العدوى عن طريق زوجها.
وقد اتخذت السلطات التونسية العديد من الاجراءات والقرارات الحمائية لمنع تفشي هذا الفيروس.
En continu
- Hier 22:47 البنتاغون يتخذ تدابير وقائية ضد كورونا
- Hier 22:45 السعودية.. ارتفاع مصابي "كورونا" إلى 20
- Hier 22:18 مصر.. ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 59
الحسوم
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:50
|18:24
|15:49
|12:36
|06:37
|05:11
|
16°
|16°
|% 59
|:الرطــوبة
|تونــس
|10°
|
7.2 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|16°-10
|17°-10
|21°-9
|23°-10
|19°-10
Follow @babnet_Tunisie
(110 309) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 89 459) حتى لا يكون إسمه خادشا للحياء في ب
( 78 112) على المباشر، عبير موسي تتشنّج بعد
( 74 060) في موكب تسلّم محمد الحامدي لمهامه:
( 67 118) السليطي: الإرهابيان استعملا كمية
( 54 357) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 52 158) فيديو اليوم: عبير موسي تلاحق الغنو
( 51 996) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 51 038) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 50 981) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 49 597) الصين: ارتفاع عدد وفيات "كورونا" إ
( 49 082) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 44 586) في تقرير مطوّل، مجلة فورين بوليسي
( 44 172) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 915) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 612) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 41 861) لقد عرّاها تماما...
( 41 564) وزارة الصحة تعلن عن تسجيل اول حال
( 41 515) أهالي قصر هلال يهنّئون لمياء جعيدا
( 36 362) في البرلمان: ''ديقاج'' لعبير موسي
Farid - وحداني
Par:amor2 (Switzerland )
Sur: اسامة الخليفي: رئيس الجمهورية يساعد الارهابيين بتصريحاته التحريضية على الدولة