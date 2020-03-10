افتاح موسم سباقات "الكارتينغ " للجامعة التونسية للسيارات بمسلك هرقلة

Mardi 10 Mars 2020
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وات - افتتحت الجامعة التونسية للسيارات موسم 2020 من خلال تنظيم سباق "الكارتينغ" بمسلك مدينة هرقلة (ولاية سوسة) يوم الاحد تحت طقس متقلب بين مشمس وممطر .
وشارك في السباق الافتتاحي 17 متسابقا منهم 6 في صنف الاكابر و 5 في صنف الاواسط و6 في صنف الاطفال وبعد تدريبا ت واختبارات د امت قرابة الساعة لصنفي الاكابر والاواسط ثم تنظيم مختلف السباقات وحرص المنظمون على توفير كل اسباب السلامة والحماية للمستابقين .
وتوج علي دلال بسباق المرحلة وهو العائد بعد راحة دامت قرابة السنة وجاءت مشاركته لتسهام في اكساب الخبرة لبقية المتسابقين و يليه في الترتيب ايمن حاج ساسي ثم حسام الجريدي ثالثا وفي صنف الاواسط فاز ايهاب العياري بالمرحلة يليه مؤمن بن عمر وجاء ياسين الصادفي ثالث.
وات - افتتحت الجامعة التونسية للسيارات موسم 2020 من خلال تنظيم سباق "الكارتينغ" بمسلك مدينة هرقلة (ولاية سوسة) يوم الاحد تحت طقس متقلب بين مشمس وممطر .
وشارك في السباق الافتتاحي 17 متسابقا منهم 6 في صنف الاكابر و 5 في صنف الاواسط و6 في صنف الاطفال وبعد تدريبا ت واختبارات د امت قرابة الساعة لصنفي الاكابر والاواسط ثم تنظيم مختلف السباقات وحرص المنظمون على توفير كل اسباب السلامة والحماية للمستابقين .
وتوج علي دلال بسباق المرحلة وهو العائد بعد راحة دامت قرابة السنة وجاءت مشاركته لتسهام في اكساب الخبرة لبقية المتسابقين و يليه في الترتيب ايمن حاج ساسي ثم حسام الجريدي ثالثا وفي صنف الاواسط فاز ايهاب العياري بالمرحلة يليه مؤمن بن عمر وجاء ياسين الصادفي ثالث.
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