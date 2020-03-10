افتاح موسم سباقات "الكارتينغ " للجامعة التونسية للسيارات بمسلك هرقلة

Mardi 10 Mars 2020



قراءة: 0 د, 37 ث





وات

- افتتحت الجامعة التونسية للسيارات موسم 2020 من خلال تنظيم سباق "الكارتينغ" بمسلك مدينة هرقلة (ولاية سوسة) يوم الاحد تحت طقس متقلب بين مشمس وممطر .وشارك في السباق الافتتاحي 17 متسابقا منهم 6 في صنف الاكابر و 5 في صنف الاواسط و6 في صنف الاطفال وبعد تدريبا ت واختبارات د امت قرابة الساعة لصنفي الاكابر والاواسط ثم تنظيم مختلف السباقات وحرص المنظمون على توفير كل اسباب السلامة والحماية للمستابقين .وتوج علي دلال بسباق المرحلة وهو العائد بعد راحة دامت قرابة السنة وجاءت مشاركته لتسهام في اكساب الخبرة لبقية المتسابقين و يليه في الترتيب ايمن حاج ساسي ثم حسام الجريدي ثالثا وفي صنف الاواسط فاز ايهاب العياري بالمرحلة يليه مؤمن بن عمر وجاء ياسين الصادفي ثالث.