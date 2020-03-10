قفصة: ندوة دولية علمية حول الهجرة في المغرب العربي ومنطقة المتوسط

Mardi 10 Mars 2020
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وات - احتضن المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بقفصة، اليوم الثلاثاء، فعاليات ندوة علمية دولية تحت عنوان "الهجرة في المغرب العربي ومنطقة المتوسط الديناميكيات والاشكال والفاعلون الجدد" والتي تنتظم بالشراكة مع المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات بتونس وبحضور اخصائيين في هذا المجال من ليبيا والجزائر.
وتضمن برنامج الندوة العلمية، التي تتواصل إلى غاية يوم غد الاربعاء، جملة من المداخلات العلمية حول مفهوم الهجرة والمصطلحات المتعلقة بها من بينها مداخلة بعنوان "الهجرة والسياقات والتجارب" من تقديم مدير مركز المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات بتونس مهدي مبروك.
وتطرّق، مهدي مبروك، خلال مداخلته، الى اهم التحولات التي طرات على مشهد الهجرة خلال فترة 2010 الى حد الآن للتعريف بمصطلح الهجرة والتمييز بينها والتهجير، والمتاجرة بالبشر، واللجوء، باعتبارها مفاهيم معقدة.
وأوضح مبروك ان انهيار نظام الحدود في عديد البلدان العربية والمتوسطية خاصة في ليبيا، والسودان، والجزائر، ومصر، وسوريا، تسبب في ارتفاع الاشكاليات الجديدة للهجرة حيث تدخلت شبكات التجارة بالبشر، إضافة إلى تسبب الهجرة المائية في الاف القتلى من المهاجرين مع غياب قوانين لحمايتهم.
من جانبها، افادت الدكتورة في علم الاجتماع ومنسقة تنظيم الندوة العلمية، فاتن مبارك، ان الهدف من تنظيم هذه الندوة هو طرح مسألة الهجرة والتهجير اليوم، خاصة وان تونس اصبحت معنية بشكل كبير باعتبارها ملتقى لايواء المهاجرين من كل انحاء العالم رغم افتقارها لمنظومة قانونية خاصة بمسألة الهجرة.
وات - احتضن المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بقفصة، اليوم الثلاثاء، فعاليات ندوة علمية دولية تحت عنوان "الهجرة في المغرب العربي ومنطقة المتوسط الديناميكيات والاشكال والفاعلون الجدد" والتي تنتظم بالشراكة مع المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات بتونس وبحضور اخصائيين في هذا المجال من ليبيا والجزائر.
وتضمن برنامج الندوة العلمية، التي تتواصل إلى غاية يوم غد الاربعاء، جملة من المداخلات العلمية حول مفهوم الهجرة والمصطلحات المتعلقة بها من بينها مداخلة بعنوان "الهجرة والسياقات والتجارب" من تقديم مدير مركز المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات بتونس مهدي مبروك.
وتطرّق، مهدي مبروك، خلال مداخلته، الى اهم التحولات التي طرات على مشهد الهجرة خلال فترة 2010 الى حد الآن للتعريف بمصطلح الهجرة والتمييز بينها والتهجير، والمتاجرة بالبشر، واللجوء، باعتبارها مفاهيم معقدة.
وأوضح مبروك ان انهيار نظام الحدود في عديد البلدان العربية والمتوسطية خاصة في ليبيا، والسودان، والجزائر، ومصر، وسوريا، تسبب في ارتفاع الاشكاليات الجديدة للهجرة حيث تدخلت شبكات التجارة بالبشر، إضافة إلى تسبب الهجرة المائية في الاف القتلى من المهاجرين مع غياب قوانين لحمايتهم.
من جانبها، افادت الدكتورة في علم الاجتماع ومنسقة تنظيم الندوة العلمية، فاتن مبارك، ان الهدف من تنظيم هذه الندوة هو طرح مسألة الهجرة والتهجير اليوم، خاصة وان تونس اصبحت معنية بشكل كبير باعتبارها ملتقى لايواء المهاجرين من كل انحاء العالم رغم افتقارها لمنظومة قانونية خاصة بمسألة الهجرة.
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