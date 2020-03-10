   Farid - وحداني  

الإجراءات الوقائية الكفيلة بالحد من إنتشار فيروس "كورونا" أبرز محاور لقاء الريّ بسفير ايطاليا في تونس

Mardi 10 Mars 2020

Mardi 10 Mars 2020
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وات - تناولت المحادثة التي جمعت اليوم الثلاثاء، وزير الشؤون الخارجية نور الدين الري بسفير إيطاليا في تونس لورانزو فانارا، بمقر الوزارة ، الإجراءات والقرارات الوقائية التي اتخذتها حكومتا البلدين لتطويق إنتشار فيروس "كورونا" المستجد، والتأكيد على أهمية تكثيف التنسيق والتعاون بين سلطات البلدين لمجابهة هذا الفيروس، انطلاقا ممّا يجمع البلدين من علاقات تعاون متميزة.

وأعرب الريّ، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية،عن تضامن تونس مع الشعب الإيطالي الصديق، على خلفية اتساع رقعة الإصابة بفيروس "كورونا" في هذا البلد الصديق، وثقتها في قدرة الحكومة الإيطالية على التصدي لهذا الوباء.


من جهته، أكد السفير الإيطالي تفهم سلطات بلاده للقرارات الأخيرة التي اتخذتها تونس لحماية مواطنيها وزائريها من انتشار فيروس "كورونا"، مبرزا استعداد السلطات الإيطالية للتعاون مع نظيراتها التونسية في هذا المجال.

كما عبّر عن اعتزاز بلاده بروابط الصداقة والتعاون المتينة التي تجمعها مع تونس، مجددا تهاني بلاده لتنصيب الحكومة الجديدة، والتزام إيطاليا بمواصلة دعمها لتونس لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية.

ومثل اللقاء كذلك، مناسبة للتطرق إلى مختلف أوجه التعاون بين البلدين، على المستوى الثنائي وفي إطار مؤسسات الإتحاد الأوروبي، والإعداد للاستحقاقات الثنائية القادمة، ومنها بالخصوص الزيارة المرتقبة لوزير الشؤون الخارجية الإيطالي إلى تونس، فضلا عن تناول عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما الوضع في ليبيا.

  
  
  

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