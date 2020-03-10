وزارة الشؤون الاجتماعية تقرر تقديم عطلة الربيع بكافة مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز الدفاع والادماج الاجتماعي

Mardi 10 Mars 2020



قراءة: 0 د, 28 ث





وات

- قررت وزارة الشؤون الاجتماعية تقديم عطلة الربيع بالنسبة لكافة مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز الدفاع والادماج الاجتماعي التابعة للوزارة بكامل تراب الجمهورية، الى يوم الخميس 12 مارس عوضا عن يوم الاحد 15 مارس.واضافت، في بلاغ لها الثلاثاء، "ان هذا الاجراء يشمل كذلك مؤسّسات التربية المختصة والتأهيل والتكوين المهني الراجعة بالنظر إلى الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة" وياتي هذا الاجراء، حسب ذات البلاغ، تطبيقا لقرارات مجلس الأمن القومي المنعقد يوم أمس الاثنين 09 مارس الجاري، والقاضية بتقديم موعد عطلة الربيع لتبدأ يوم الخميس 12 مارس 2020 وذلك في كل مستويات التعليم.