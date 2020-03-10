عميد كلية الطب بصفاقس: "الوضع بخصوص فيروس "كورونا" يعتبر عاديا حاليا في تونس إلا أنه من الواجب الإستعداد التام لتجنب تفشي العدوى"

Mardi 10 Mars 2020



قراءة: 1 د, 17 ث





وات

- اعتبر الطبيب مختص في الأمراض الصدرية وعميد كلية الطب بصفاقس، سامي كمون، "ان الوضع في تونس، بخصوص حالات الإصابة المتأكدة بفيروس "كورونا"، مازال الى حد الآن عاديا، ولكن يجب الاستعداد التام لهذه الحرب الوبائية العالمية لتجنب ما لا تحمد عقباه، والحد من تفشي العدوى، سيما وأن تونس تعد بلدا فقيرا"، وفق تعبيره.وشدّد خلال محاضرة توعوية انتظمت، اليوم الثلاثاء، بكلية الطب بصفاقس، حول هذا الفيروس الجديد، على ضرورة الانضباط واحترام توصيات هياكل الدولة بحذافيرها، واحترام قواعد الصحة الاساسية للتوقي من انتشار هذا الفيروس، وأبرزها الالتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يوما بالنسبة للمرضى، وغسل اليدين بالماء والصابون جيدا لمدة لا تقل عن 30 ثانية، والابتعاد على الحالات المرضى عبر ترك مسافة حوالي مترين او ثلاثة، وتقليم الأظافر وأخذ الساعات اللازمة في النوم خاصة أثناء الليل بصفة منتظمة من أجل تقوية مناعة الجسم.ودعا من جهة أخرى، الأشخاص القادمين من مناطق موبوءة منذ مدة تقل عن 14 يوما، إلى ضرورة احترام القواعد المعمول بها مثل الاتصال برقم 190 او الرقم الاخضر الذي وضعته وزارة الصحة مع احترام قاعدة الحجر الصحي لمدة 14 يوما.من جانبه، أكد رئيس جامعة صفاقس، عبد الواحد المكني، على أنه لم تسجل إلى حد الآن أية إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد في المؤسسات الجامعية بكامل انحاء الجمهورية، ولكن الحذر يبقى واجبا.وأكد أن سلطة الإشراف ستأخذ الإجراءات الاستثنائية اللازمة لحماية صحة الطلبة وإنقاذ السنة الجامعية في صورة تفشي الفيروس، داعيا إلى أن تلعب العائلة دورها في توعية ابنائها والاستناد الى اجهزة الدولة الرسمية في اخذ المعلومة والابتعاد عن الشائعات في شبكات التواصل الاجتماعي.هب