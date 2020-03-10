تقديم بداية عطلة الربيع بكافة المؤسسات الجامعية العمومية والخاصة من يوم الخميس 12 مارس

Mardi 10 Mars 2020
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وات - قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقديم بداية عطلة الربيع بكافة المؤسسات الجامعية العمومية والخاصة من يوم الخميس المقبل 12 مارس 2020 لتستأنف الدروس يوم 30 مارس الجاري.
وأكدت الوزارة في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء، التزامها بكل التدابير التي تم اتخاذها بخصوص فيروس "كورونا" وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، لافتة إلى أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بهذا الفيروس بالمؤسسات الجامعية.
وكانت وزارة التربية قامت بدورها بتقديم عطلة الربيع بكافة المدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد العمومية والخاصة بداية من يوم الخميس 12 مارس الجاري، وذلك من باب التوقي من كل الاحتمالات السيئة ولانشغال الرأي العام.
يذكر أن تونس سجلت إلى حد هذه الساعة 5 إصابات مؤكدة بفيروس "كورونا" ومن المنتظر الكشف اليوم عن نتائج فحوصات 20 شخصا للتثبت من الإصابة بالفيروس أو من عدمها.
وات - قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقديم بداية عطلة الربيع بكافة المؤسسات الجامعية العمومية والخاصة من يوم الخميس المقبل 12 مارس 2020 لتستأنف الدروس يوم 30 مارس الجاري.
وأكدت الوزارة في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء، التزامها بكل التدابير التي تم اتخاذها بخصوص فيروس "كورونا" وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، لافتة إلى أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بهذا الفيروس بالمؤسسات الجامعية.
وكانت وزارة التربية قامت بدورها بتقديم عطلة الربيع بكافة المدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد العمومية والخاصة بداية من يوم الخميس 12 مارس الجاري، وذلك من باب التوقي من كل الاحتمالات السيئة ولانشغال الرأي العام.
يذكر أن تونس سجلت إلى حد هذه الساعة 5 إصابات مؤكدة بفيروس "كورونا" ومن المنتظر الكشف اليوم عن نتائج فحوصات 20 شخصا للتثبت من الإصابة بالفيروس أو من عدمها.
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