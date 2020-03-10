   Farid - وحداني  

تقديم بداية عطلة الربيع بكافة المؤسسات الجامعية العمومية والخاصة من يوم الخميس 12 مارس

Mardi 10 Mars 2020

Mardi 10 Mars 2020
قراءة: 0 د, 40 ث

وات - قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقديم بداية عطلة الربيع بكافة المؤسسات الجامعية العمومية والخاصة من يوم الخميس المقبل 12 مارس 2020 لتستأنف الدروس يوم 30 مارس الجاري.

وأكدت الوزارة في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء، التزامها بكل التدابير التي تم اتخاذها بخصوص فيروس "كورونا" وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، لافتة إلى أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بهذا الفيروس بالمؤسسات الجامعية.


وكانت وزارة التربية قامت بدورها بتقديم عطلة الربيع بكافة المدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد العمومية والخاصة بداية من يوم الخميس 12 مارس الجاري، وذلك من باب التوقي من كل الاحتمالات السيئة ولانشغال الرأي العام.
يذكر أن تونس سجلت إلى حد هذه الساعة 5 إصابات مؤكدة بفيروس "كورونا" ومن المنتظر الكشف اليوم عن نتائج فحوصات 20 شخصا للتثبت من الإصابة بالفيروس أو من عدمها.

  
  
  

cadre-5432194d3c8b3c0ef36824568bfdabab-2020-03-10 13:13:03






0 de 0 commentaires pour l'article 199488



En continu

الحسوم

الثلاثاء 10 مارس 2020 | 15 رجب 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:50 18:24 15:49 12:36 06:37 05:11
16°
 16° % 59 :الرطــوبة
تونــس 10°
7.2 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
16°-1017°-1021°-923°-1019°-10
  • Avoirs en devises
    19086,2

  • (10 mars)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,18105 DT        1$ =2,82816 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 mars)   1165,5 MDT
  Farid - وحداني
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |1583858627|--|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires