رئيس مجلس نوّاب الشعب يستقبل وزير الخارجية

Mardi 10 Mars 2020
قراءة: 1 د, 11 ث
باب نات -
ضرورة تكامل مؤسسات الدولة فيما بينها خدمةً لتونس وديبلوماسيتها
ضرورة تعزيز الديبلوماسية التونسية على المستوى الدولي
استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 10 مارس 2020 بقصر باردو، نور الدين الريّ وزير الخارجية.
وتناول اللّقاء أهداف التعاون بين الوزارة ومجلس نواب الشعب وسبل تطويرها على غرار تنظيم لقاءات دورية مع لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ومعالجة الملفات والقضايا المحليّة والإقليمة وخصوصا ملف التونسيين المقيمين بالخارج.
وأكد وزير الخارجية أن حجم البلدان لا يُقاس بالرقعة الجغرافية بل بالتأثير الديبلوماسي، وأن تونس تبحث عن علاقات جيدة وقوية وستعود للساحة الدولية والاقليمية وستدافع عن أولوياتها ومواقفها وستحاول فتح قنوات حوار مع الجميع مع التأكيد على الالتزام بالثوابت الديبلوماسية.
وأشار الوزير إلى أن تونس ستقوم بأدوار متقدمة خاصة فيما يتعلق بمقاومة الارهاب وستعمل على ايجاد حلول للأزمة الليبية اعتمادا على الشرعية الدولية وبعيدا عن "الاصوات العسكرية" وأنه لا مجال لاستمرار الوضع في ليبيا كما هو عليه.
وأكد رئيس المجلس على ضرورة تكامل الديبلوماسية البرلمانية والديبلوماسية الرسمية وعلى أهمية خلق انسجام بين مؤسسات الدولة.
كما أشار لأهمية تعزيز الديبلوماسية التونسية ومضاعفة المجهودات لبناء مواقف صلبة ودعمها على المستوى الدولي، وشدّد على أهمية دور الشقيقة الجزائر في هذا الملف مضيفا أن "الجزائر هي الداعم الرئيسي لتونس في كلّ محطاتها".
وأكد وزير الخارجية من جهته على موقف الجزائر في دعم تونس وتجربتها وتطابق المواقف، وأن الجزائر تحظى بمكانة خاصة في قلوب التونسيين.
باب نات -
ضرورة تكامل مؤسسات الدولة فيما بينها خدمةً لتونس وديبلوماسيتها
ضرورة تعزيز الديبلوماسية التونسية على المستوى الدولي
استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 10 مارس 2020 بقصر باردو، نور الدين الريّ وزير الخارجية.
وتناول اللّقاء أهداف التعاون بين الوزارة ومجلس نواب الشعب وسبل تطويرها على غرار تنظيم لقاءات دورية مع لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ومعالجة الملفات والقضايا المحليّة والإقليمة وخصوصا ملف التونسيين المقيمين بالخارج.
وأكد وزير الخارجية أن حجم البلدان لا يُقاس بالرقعة الجغرافية بل بالتأثير الديبلوماسي، وأن تونس تبحث عن علاقات جيدة وقوية وستعود للساحة الدولية والاقليمية وستدافع عن أولوياتها ومواقفها وستحاول فتح قنوات حوار مع الجميع مع التأكيد على الالتزام بالثوابت الديبلوماسية.
وأشار الوزير إلى أن تونس ستقوم بأدوار متقدمة خاصة فيما يتعلق بمقاومة الارهاب وستعمل على ايجاد حلول للأزمة الليبية اعتمادا على الشرعية الدولية وبعيدا عن "الاصوات العسكرية" وأنه لا مجال لاستمرار الوضع في ليبيا كما هو عليه.
وأكد رئيس المجلس على ضرورة تكامل الديبلوماسية البرلمانية والديبلوماسية الرسمية وعلى أهمية خلق انسجام بين مؤسسات الدولة.
كما أشار لأهمية تعزيز الديبلوماسية التونسية ومضاعفة المجهودات لبناء مواقف صلبة ودعمها على المستوى الدولي، وشدّد على أهمية دور الشقيقة الجزائر في هذا الملف مضيفا أن "الجزائر هي الداعم الرئيسي لتونس في كلّ محطاتها".
وأكد وزير الخارجية من جهته على موقف الجزائر في دعم تونس وتجربتها وتطابق المواقف، وأن الجزائر تحظى بمكانة خاصة في قلوب التونسيين.
1 de 1 commentaires pour l'article 199484
En continu
- Hier 22:47 البنتاغون يتخذ تدابير وقائية ضد كورونا
- Hier 22:45 السعودية.. ارتفاع مصابي "كورونا" إلى 20
- Hier 22:18 مصر.. ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 59
الحسوم
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:50
|18:24
|15:49
|12:36
|06:37
|05:11
|
16°
|16°
|% 59
|:الرطــوبة
|تونــس
|10°
|
7.2 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|16°-10
|17°-10
|21°-9
|23°-10
|19°-10
Follow @babnet_Tunisie
(110 309) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 89 459) حتى لا يكون إسمه خادشا للحياء في ب
( 78 112) على المباشر، عبير موسي تتشنّج بعد
( 74 060) في موكب تسلّم محمد الحامدي لمهامه:
( 67 118) السليطي: الإرهابيان استعملا كمية
( 54 357) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 52 158) فيديو اليوم: عبير موسي تلاحق الغنو
( 51 996) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 51 038) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 50 981) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 49 597) الصين: ارتفاع عدد وفيات "كورونا" إ
( 49 082) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 44 586) في تقرير مطوّل، مجلة فورين بوليسي
( 44 172) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 915) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 612) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 41 861) لقد عرّاها تماما...
( 41 564) وزارة الصحة تعلن عن تسجيل اول حال
( 41 515) أهالي قصر هلال يهنّئون لمياء جعيدا
( 36 362) في البرلمان: ''ديقاج'' لعبير موسي
Farid - وحداني
Par:amor2 (Switzerland )
Sur: اسامة الخليفي: رئيس الجمهورية يساعد الارهابيين بتصريحاته التحريضية على الدولة