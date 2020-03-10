ادراج نقطة تتعلق بالعملية الارهابية لجدول اعمال الجلسة العامة

Mardi 10 Mars 2020



قراءة: 1 د, 0 ث





وات

- صوت صباح اليوم النواب بالبرلمان على تغيير جدول اعمال الجلسة العامة ب128 صوتا ،وادراج نقطة اضافية تتعلق بالعملية الارهابية التي تمت يوم 6 مارس الجاري بمنطقة البحيرة بتونس العاصمة وذلك اثر طلب عدد من النواب تغيير جدول الاعمال والتداول في هذا الحادث .وندد رئيس المجلس راشد الغنوشي بهذه الجريمة الارهابية النكراء مترحما هلى روح الشهيد محمد توفيق الميساوي الامني الذي استشهد في هذه العملية ومتمنيا الشفاء لبقية المصابين كما تلا نواب المجلس الفاتحة على روح الشهيد.ويتضمن جدول الاعمال الاولي ،مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2020 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة عدد 11/2020 الى جانب النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على النظام الأساسي للمنظمة الإفريقية للملكية الفكرية، المعتمد بأديس أبابا في 31 جانفي 2016.عدد 77/2019.من جهة اخرى اعلن رئيس المجلس انه وفقا للفصل 46 من النظام الداخلي تم ايداع تصريحين للانتماء الى المعارضة من قبل كتلتي قلب تونس والحزب الحر الدستوري والاذن بنشرها بالرائد الرسمي لمجداولات المجلس وقد اودع كل من الكتلتين المذكورتين بكتابة المجلس تصريحين لتصنيفهمالا في المعارضة اثر تصويت الكتلتين ضد منح الثقة لحكومة اليايس الفخفاخ في جلسة منح الثقة في 26 فيفري الماضي.