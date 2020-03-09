السعودية.. ارتفاع مصابي "كورونا" إلى 20

Lundi 09 Mars 2020
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الرياض - أعلنت وزارة الصحة السعودية، الإثنين، تسجيل 5 إصابات جديدة لفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 20.
وأوضحت الوزارة، في بيان، إن الحالات الأربع لمواطنين ثلاثة منهم عائدون من إيران والعراق، والخامسة لمصري قادم من مصر.
وقالت الوزارة إنه بالحالات الخمس الجديدة يصبح مجموع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا داخل المملكة 20 حالة.
وارتفعت عدد إصابات كورونا في السعودية، بالتزامن مع تدابير اتخذتها المملكة بينها تعطيل الدراسة ومنع الدروس الدينية وحلقات تحفيظ القرآن بجميع المساجد، ومنع الاعتكاف وتحديد 15 دقيقة لخطبة الجمعة.
كما رفعت السعودية عدد الدول التي علقت "مؤقتا" سفر المواطنين والمقيمين من وإليها إلى 14 دولة.
وحتى ظهر الإثنين، أصاب الفيروس أكثر من 111 آلاف حول العالم في 109 دول وأقاليم، توفي منهم أكثر من 3880، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا
الرياض - أعلنت وزارة الصحة السعودية، الإثنين، تسجيل 5 إصابات جديدة لفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 20.
وأوضحت الوزارة، في بيان، إن الحالات الأربع لمواطنين ثلاثة منهم عائدون من إيران والعراق، والخامسة لمصري قادم من مصر.
وقالت الوزارة إنه بالحالات الخمس الجديدة يصبح مجموع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا داخل المملكة 20 حالة.
وارتفعت عدد إصابات كورونا في السعودية، بالتزامن مع تدابير اتخذتها المملكة بينها تعطيل الدراسة ومنع الدروس الدينية وحلقات تحفيظ القرآن بجميع المساجد، ومنع الاعتكاف وتحديد 15 دقيقة لخطبة الجمعة.
كما رفعت السعودية عدد الدول التي علقت "مؤقتا" سفر المواطنين والمقيمين من وإليها إلى 14 دولة.
وحتى ظهر الإثنين، أصاب الفيروس أكثر من 111 آلاف حول العالم في 109 دول وأقاليم، توفي منهم أكثر من 3880، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا
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Farid - وحداني
Par:amor2 (Switzerland )
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