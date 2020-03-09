بنزرت: السّلطات الجهويّة تصدر قرار منع جولان الشاحنات المحملة بالفحم البترولي بطرقات منزل بورقيبة

Lundi 09 Mars 2020



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وات

- أصدرت، اليوم الاثنين، السّلطات الجهويّة ببنزرت قرار منع جولان الشّاحنات المحملة بالفحم البيترولي بكل من نهج طبرقة وشارع البيئة والطريق الجهوية عدد 151 والطرقات المتفرعة عنها بمدينة منزل بورقيبة انطلاقا من الميناء التجاري بالمنطقة، وذلك بداية من يوم 10 مارس الجاري.وفي هذا الخصوص، أوضح والي بنزرت، محمد قويدر، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أنه ونظرا للمخلّفات البيئية والصحية السلبية لعملية نقل مادة الفحم البترولي على المحيط السكني، وايضا على سلامة مستعملي الطريق وما أثارته من تشكيات من قبل عموم المواطنين، تمّ إصدار قرار المنع على الطرقات بالمنطقة، إلى غاية تسوية الأمر وإيجاد صيغة اتفاق بين بلدية منزل بورقيبة وكافة الأطراف المتداخلة، خاصة أمام عدم التزام أصحاب الشاحنات بالامتثال للإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل في مجال نقل المواد الخطرة.وتضمن نص القرار، الذي تحصل مراسل (وات) على نسخة منه، على تكليف إدارة ميناء بنزرت-منزل بورقيبة التجاري بدعوة الشركة المشرفة على نقل مادة الفحم البيترولي بتنظيف كامل نهج طبرقة وشارع البيئة والطريق الجهوية عدد 151 والطرقات المتفرعة عنها بمدينة منزل بورقيبة.يشار إلى أن السلطات الجهوية ببنزرت، كانت أصدرت قرارا مماثلا يوم 25 جانفي الفارط 2020، كما مثّل موضوع فض إشكالات نقل الفحم البيترولي بمنزل بورقيبة وبنزرت، من بين أبرز محاور جلسة عمل التأمت الأربعاء 04 مارس الجاري، بمقر الإدارة العامة لوكالة حماية المحيط.