   Farid - وحداني  

متحف العملة يغلق أبوابه مؤقتا بداية 10 مارس 2020 ولمدة اسبوع لتنفيذ اعمال الصيانة والتجديد

Lundi 09 Mars 2020

Lundi 09 Mars 2020
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وات - أعلن البنك المركزي التونسي ، ان متحف العملة سيغلق أبوابه مؤقتا بداية من 10 مارس 2020 ولمدة أسبوع وذلك لتنفيذ عمليات الصيانة والتجديد وأضاف البنك المركزي ، في بلاغ نشره على موقعه الالكتروني ، ان المتحف سيفتح أبوابه مجددا للعموم مع حلول العطلة المدرسية "عطلة الربيع ".

وتوجد بمتحف العملة الذي افتتح أبوابه خلال شهر نوفمبر 2008 ، قرابة 43 خزانة بلورية تضم أبرز القطع النقدية النادرة من رصيد البنك المركزي التونسي الذي يقارب 5 آلاف قطعة تؤرخ لنحو 25 قرنا من تاريخ العملة في تونس تمتد من الفترة البونيقية الى الفترة الحالية وذلك الى جانب نماذج لعدد من الأوراق المالية.



  
  
  

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