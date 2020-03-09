متحف العملة يغلق أبوابه مؤقتا بداية 10 مارس 2020 ولمدة اسبوع لتنفيذ اعمال الصيانة والتجديد

Lundi 09 Mars 2020



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وات

- أعلن البنك المركزي التونسي ، ان متحف العملة سيغلق أبوابه مؤقتا بداية من 10 مارس 2020 ولمدة أسبوع وذلك لتنفيذ عمليات الصيانة والتجديد وأضاف البنك المركزي ، في بلاغ نشره على موقعه الالكتروني ، ان المتحف سيفتح أبوابه مجددا للعموم مع حلول العطلة المدرسية "عطلة الربيع ".وتوجد بمتحف العملة الذي افتتح أبوابه خلال شهر نوفمبر 2008 ، قرابة 43 خزانة بلورية تضم أبرز القطع النقدية النادرة من رصيد البنك المركزي التونسي الذي يقارب 5 آلاف قطعة تؤرخ لنحو 25 قرنا من تاريخ العملة في تونس تمتد من الفترة البونيقية الى الفترة الحالية وذلك الى جانب نماذج لعدد من الأوراق المالية.