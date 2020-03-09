بعد تمويل 14 مشروعا خلال 2019 السفارة الالمانية تضع تمويلات جديدة على ذمة المجتمع المدني التونسي خلال سنة 2020

Lundi 09 Mars 2020



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وات

- اعلنت السفارة الألمانية في تونس، الاثنين، عن فتح باب الترشحات لتمويل مشاريع جديدة تقترحها وتنفذها جمعيات تونسية وذلك في اطار صناديق الدعم المباشر التي تضعها السفارة لفائدة المجتمع المدني التونسي وهي صناديق "التنمية للجميع" و"الثقافة للجميع" و"الديمقراطية للجميع" على تقدم الترشحات قبل 29 مارس 2020.وأوضح سفير المانيا بتونس، أندرياس راينيكي، خلال لقاء انتظم اليوم بتونس للتعريف بانشطة الصناديق، "أن صناديق دعم المجتمع المدني التونسي تعكس التزام بلاده بدعم الديمقراطية الفتية في تونس".وأشار إلى أن أكثر من 74 مشروعًا و74 جمعية تمتعت بحوالي 950 ألف يورو بين عامي 2016 و 2019 كجزء من تمويلات صندوقي الثقافة للجميع والديمقراطية للجميع مشيرا الى ان المشاريع المنفذة شملت 22 ولاية و132 بلدية.من جانبها، اوضحت رباب الوسلاتي، مديرة المشاريع في اطار صناديق الدعم المباشر للمجتمع المدني التونسي في السفارة الألمانية في تونس، ان تمويلات بقيمة 250 ألف يورو تم تخصيصها خلال سنة 2019 لفائدة صندوقي الثقافة والديمقراطية للجميع بالإضافة إلى اعتمادات بقيمة 150 ألف يورو لصندوق التنمية للجميع الذي يستخدم لتمويل أنواع أخرى من المشاريع.اما بالنسبة للسنة الحالية اوضحت الوسلاتي، انه سيم تخصيص 200 ألف يورو لتمويل مشاريع صندوق الديمقراطية للجميع، و150 ألف يورو لصندوق الثقافة للجميع على ان يتم تخصيص ما بين 150 ألف و 200 ألف يورو لصندوق التنمية للجميع".وأكدت أن الهدف هو تمويل المشاريع المستدامة التي ستعمل على خلق ديناميكية ثقافية وتعزيز اللامركزية والحكم الرشيد في المناطق الداخلية.وفيما يتعلق بالمشاريع التي تم تمويلها خلال السنة المنقضية والتي بلغ عددها 14 مشروعا، اكدت الوسلاتي، انها شملت مختلف الولايات في البلاد على غرار باجة، والكاف، وسيدي بوزيد، وقفصة، وجندوبة، وتوزر، ومدنين، وصفاقس، وسوسة، ونابل وتونس.