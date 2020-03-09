بعد تمويل 14 مشروعا خلال 2019 السفارة الالمانية تضع تمويلات جديدة على ذمة المجتمع المدني التونسي خلال سنة 2020

Lundi 09 Mars 2020
قراءة: 1 د, 21 ث
وات - اعلنت السفارة الألمانية في تونس، الاثنين، عن فتح باب الترشحات لتمويل مشاريع جديدة تقترحها وتنفذها جمعيات تونسية وذلك في اطار صناديق الدعم المباشر التي تضعها السفارة لفائدة المجتمع المدني التونسي وهي صناديق "التنمية للجميع" و"الثقافة للجميع" و"الديمقراطية للجميع" على تقدم الترشحات قبل 29 مارس 2020.
وأوضح سفير المانيا بتونس، أندرياس راينيكي، خلال لقاء انتظم اليوم بتونس للتعريف بانشطة الصناديق، "أن صناديق دعم المجتمع المدني التونسي تعكس التزام بلاده بدعم الديمقراطية الفتية في تونس".
وأشار إلى أن أكثر من 74 مشروعًا و74 جمعية تمتعت بحوالي 950 ألف يورو بين عامي 2016 و 2019 كجزء من تمويلات صندوقي الثقافة للجميع والديمقراطية للجميع مشيرا الى ان المشاريع المنفذة شملت 22 ولاية و132 بلدية.
من جانبها، اوضحت رباب الوسلاتي، مديرة المشاريع في اطار صناديق الدعم المباشر للمجتمع المدني التونسي في السفارة الألمانية في تونس، ان تمويلات بقيمة 250 ألف يورو تم تخصيصها خلال سنة 2019 لفائدة صندوقي الثقافة والديمقراطية للجميع بالإضافة إلى اعتمادات بقيمة 150 ألف يورو لصندوق التنمية للجميع الذي يستخدم لتمويل أنواع أخرى من المشاريع.
اما بالنسبة للسنة الحالية اوضحت الوسلاتي، انه سيم تخصيص 200 ألف يورو لتمويل مشاريع صندوق الديمقراطية للجميع، و150 ألف يورو لصندوق الثقافة للجميع على ان يتم تخصيص ما بين 150 ألف و 200 ألف يورو لصندوق التنمية للجميع".
وأكدت أن الهدف هو تمويل المشاريع المستدامة التي ستعمل على خلق ديناميكية ثقافية وتعزيز اللامركزية والحكم الرشيد في المناطق الداخلية.
وفيما يتعلق بالمشاريع التي تم تمويلها خلال السنة المنقضية والتي بلغ عددها 14 مشروعا، اكدت الوسلاتي، انها شملت مختلف الولايات في البلاد على غرار باجة، والكاف، وسيدي بوزيد، وقفصة، وجندوبة، وتوزر، ومدنين، وصفاقس، وسوسة، ونابل وتونس.
وات - اعلنت السفارة الألمانية في تونس، الاثنين، عن فتح باب الترشحات لتمويل مشاريع جديدة تقترحها وتنفذها جمعيات تونسية وذلك في اطار صناديق الدعم المباشر التي تضعها السفارة لفائدة المجتمع المدني التونسي وهي صناديق "التنمية للجميع" و"الثقافة للجميع" و"الديمقراطية للجميع" على تقدم الترشحات قبل 29 مارس 2020.
وأوضح سفير المانيا بتونس، أندرياس راينيكي، خلال لقاء انتظم اليوم بتونس للتعريف بانشطة الصناديق، "أن صناديق دعم المجتمع المدني التونسي تعكس التزام بلاده بدعم الديمقراطية الفتية في تونس".
وأشار إلى أن أكثر من 74 مشروعًا و74 جمعية تمتعت بحوالي 950 ألف يورو بين عامي 2016 و 2019 كجزء من تمويلات صندوقي الثقافة للجميع والديمقراطية للجميع مشيرا الى ان المشاريع المنفذة شملت 22 ولاية و132 بلدية.
من جانبها، اوضحت رباب الوسلاتي، مديرة المشاريع في اطار صناديق الدعم المباشر للمجتمع المدني التونسي في السفارة الألمانية في تونس، ان تمويلات بقيمة 250 ألف يورو تم تخصيصها خلال سنة 2019 لفائدة صندوقي الثقافة والديمقراطية للجميع بالإضافة إلى اعتمادات بقيمة 150 ألف يورو لصندوق التنمية للجميع الذي يستخدم لتمويل أنواع أخرى من المشاريع.
اما بالنسبة للسنة الحالية اوضحت الوسلاتي، انه سيم تخصيص 200 ألف يورو لتمويل مشاريع صندوق الديمقراطية للجميع، و150 ألف يورو لصندوق الثقافة للجميع على ان يتم تخصيص ما بين 150 ألف و 200 ألف يورو لصندوق التنمية للجميع".
وأكدت أن الهدف هو تمويل المشاريع المستدامة التي ستعمل على خلق ديناميكية ثقافية وتعزيز اللامركزية والحكم الرشيد في المناطق الداخلية.
وفيما يتعلق بالمشاريع التي تم تمويلها خلال السنة المنقضية والتي بلغ عددها 14 مشروعا، اكدت الوسلاتي، انها شملت مختلف الولايات في البلاد على غرار باجة، والكاف، وسيدي بوزيد، وقفصة، وجندوبة، وتوزر، ومدنين، وصفاقس، وسوسة، ونابل وتونس.
En continu
- Hier 22:47 البنتاغون يتخذ تدابير وقائية ضد كورونا
- Hier 22:45 السعودية.. ارتفاع مصابي "كورونا" إلى 20
- Hier 22:18 مصر.. ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 59
الحسوم
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:50
|18:24
|15:49
|12:36
|06:37
|05:11
|
16°
|16°
|% 59
|:الرطــوبة
|تونــس
|10°
|
7.2 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|16°-10
|17°-10
|21°-9
|23°-10
|19°-10
Follow @babnet_Tunisie
(110 309) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 89 459) حتى لا يكون إسمه خادشا للحياء في ب
( 78 112) على المباشر، عبير موسي تتشنّج بعد
( 74 060) في موكب تسلّم محمد الحامدي لمهامه:
( 67 118) السليطي: الإرهابيان استعملا كمية
( 54 357) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 52 158) فيديو اليوم: عبير موسي تلاحق الغنو
( 51 996) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 51 038) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 50 981) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 49 597) الصين: ارتفاع عدد وفيات "كورونا" إ
( 49 082) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 44 586) في تقرير مطوّل، مجلة فورين بوليسي
( 44 172) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 915) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 612) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 41 861) لقد عرّاها تماما...
( 41 564) وزارة الصحة تعلن عن تسجيل اول حال
( 41 515) أهالي قصر هلال يهنّئون لمياء جعيدا
( 36 362) في البرلمان: ''ديقاج'' لعبير موسي
Farid - وحداني
Par:amor2 (Switzerland )
Sur: اسامة الخليفي: رئيس الجمهورية يساعد الارهابيين بتصريحاته التحريضية على الدولة