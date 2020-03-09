زغوان: لم يتم تسجيل أية حالة اصابة بفيروس "كورونا "المستجد بكامل الجهة (المديرة الجهوية الصحة)

Lundi 09 Mars 2020
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وات - أكدت المديرة الجهوية الصحة بزغوان، هاجر الميساوي، اليوم الاثنين، أنه لم يتم تسجيل أية حالة إصابة بفيروس "كورونا "المستجد بكامل ولاية زغوان منذ إعلان وزارة الصحة تسجيل أول إصابة بهذا الفيروس.
وأوضحت الميساوي، في تصريح لـ(وات) أنه تم، الأسبوع المنقضي، إخضاع عائلة عادت مؤخرا من إيطاليا وتتكون من 5 أفراد (كهل عمره 52 سنة وزوجته و3 أبناءه تتراوح أعمارهم بين 4و7 سنوات) للعزل الذاتي كإجراء وقائي احتياطي، لا سيما وأن المدينة التي قدموا منها لم تسجل أية حالات إصابة بالفيروس.
وبيّنت أن المعزولين الخمسة لا يتشكون من أية أعراض إلا أنهم يلازمون المنزل وتتم متابعة حالتهم الصحية دوريا عبر الهاتف، ومن المنتظر أن ينتهي عزلهم مع نهاية الأسبوع الحالي، مشيرة إلى أن نتائج التحاليل المخبرية التي تم إجراؤها على الزوجين ظهرت سلبية رغم أن الزوجة تشكو من السعال.
وبخصوص وحدة العزل الصحي التي خصصتها الادارة الجهوية للصحة بزغوان، أفادت المسؤولة أنه تم تخصيص 6 اسرة بالمستشفى الجهوي بزغوان يمكن أن يرتفع عددها الى 12 سريرا، فضلا عن تخصيص نقاط عزل باقسام الاستعجالي بالمستشفيات المحلية.
وات - أكدت المديرة الجهوية الصحة بزغوان، هاجر الميساوي، اليوم الاثنين، أنه لم يتم تسجيل أية حالة إصابة بفيروس "كورونا "المستجد بكامل ولاية زغوان منذ إعلان وزارة الصحة تسجيل أول إصابة بهذا الفيروس.
وأوضحت الميساوي، في تصريح لـ(وات) أنه تم، الأسبوع المنقضي، إخضاع عائلة عادت مؤخرا من إيطاليا وتتكون من 5 أفراد (كهل عمره 52 سنة وزوجته و3 أبناءه تتراوح أعمارهم بين 4و7 سنوات) للعزل الذاتي كإجراء وقائي احتياطي، لا سيما وأن المدينة التي قدموا منها لم تسجل أية حالات إصابة بالفيروس.
وبيّنت أن المعزولين الخمسة لا يتشكون من أية أعراض إلا أنهم يلازمون المنزل وتتم متابعة حالتهم الصحية دوريا عبر الهاتف، ومن المنتظر أن ينتهي عزلهم مع نهاية الأسبوع الحالي، مشيرة إلى أن نتائج التحاليل المخبرية التي تم إجراؤها على الزوجين ظهرت سلبية رغم أن الزوجة تشكو من السعال.
وبخصوص وحدة العزل الصحي التي خصصتها الادارة الجهوية للصحة بزغوان، أفادت المسؤولة أنه تم تخصيص 6 اسرة بالمستشفى الجهوي بزغوان يمكن أن يرتفع عددها الى 12 سريرا، فضلا عن تخصيص نقاط عزل باقسام الاستعجالي بالمستشفيات المحلية.
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