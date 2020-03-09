تاهل فارس الفرجاني الى دورة الالعاب الاولمبية 2020

Lundi 09 Mars 2020



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وات

- التحق المبارز التونسي فارس الفرجاني بقائمة 29 رياضيا تونسيا ضمنوا ترشحهم رسميا لأولمبياد طوكيو الصيف المقبل.وسجلت أبرز عناصر النخبة التونسية في المبارزة حضورها في الجائزة الكبرى ببودبيست لسيف المبارزة وكاس العالم لسلاح السيف للسيدات باليونان وكأس العالم لسلاح السيف للرجال باللوكسمبورغ.وأسفرت المشاركات التونسية يومي السبت والأحد في البلدان الأوروبية الثلاثة عن ترشح البطل الصاعد فارس الفرجاني بدورة اللوكسمبورغ للألعاب الأولمبية بطوكيو في مسابقة سلاح السيف " صابر" بعد ان انهى مشاركته في المركز العاشر .وتأهل فارس الفرجاني بفضل انتصارين على حساب كل من الأوكراني بلاتونوف 15ـ5 في الدور الثاني والثلاثين و على المصري ثامر 15ـ7 في الدور السادس عشر مقابل انهزامه في الدور ثمن النهائي أمام الأمريكي دارشفيتس بفارق لمستين 13ـ15.و في مسابقة الجائزة الكبرى لسيف المبارزة " الإيبي " بالعاصمة المجرية بودابيست أنهت التونسية سارة بسباس مشاركتها في المركز الثاني عشر .وخرجت من السباق في الدور ثمن النهائي امام الكورية شوي 7ـ15.و كانت سارة بسباس العائدة تدريجيا إلى القمة العالمية تفوقت على الإيطالية مرزاري 15ـ12 في الدور الثاني والثلاثين و على الكورية يانغ في الدور السادس عشر 13ـ9.وتحتل سارة بسباس المركز الرابع عشر .