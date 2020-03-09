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كميّات الأمطار المسجلة بعدد من مناطق البلاد

Lundi 09 Mars 2020

Lundi 09 Mars 2020
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وات - سجّل خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة (من الساعة السابعة من صباح أمس الأحد إلى السابعة من صباح، الإثنين) تهاطل كميّات متفاوتة من الأمطار.
وفي ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر:

//ولاية تونس// تونس قرطاج 3 / سيدي بوسعيد 3 //ولاية بن عروس// بن عروس 1 / بومهل 2 / المحمدية 2 / رادس 14 / مرناق 3 / مقرين 12 / حمام الأنف 2 / بئر الباي 8 / //ولاية نابل// نابل5 / قليبية 2 / قربة 1 / تاكلسة 2 / الهوارية 1 / بني خيار 4 / دار شعبان 6 / بني خلاد 4 / سليمان 6 / منزل بوزلفة 5 / قرنبالية6 / بوعرقوب 3 / الحمامات 4 / //ولاية باجة// باجة المحطة 4 / باجة المدينة 1 / سد كساب 1 / تيبار 2 / عمدون 2 //ولاية جندوبة// جندوبة 3 / طبرقة 1 / عين دراهم 14 / وادي مليز 6 / فرنانة 10 / بوسالم 3 / سد بوهرتمة 3 / سد بربرة 11 / بني مطير 5 / غار الدماء 2 / //ولاية الكاف// الكاف المدينة 2 / بوليفة 1 / الدهماني 1 / الساقية 3 / قلعة سنان 1 / السرس 1 / القلعة الخصبة 2 / وادي ملاق 1 //ولاية سليانة// بورويس 2 / الكريب 3 / مكثر 1 / عين بوسعدية 1 //ولاية سوسة// سوسة الشمالية 1 / سوسة المدينة 1 / القلعة الكبرى 1 / حمام سوسة 1 / المسعدين 1 //ولاية المنستير// جمال 4 / زرمدين 2 / القصيبة 1 / قصر هلال 1 / بني حسان 8 / بنبلة 3 / مطار المنستير 1 / الوردانين 3 / طوزة 3 / سيدي بنور 2 / منزل فارسي 3 / //ولاية المهدية// قصورالساف 2 / سيدي علوان 11 / الشابة 5 / ملولش 1 //ولاية سيدي بوزيد// سيدي بوزيد 1 أهم الظواهر الجوية -


وتم خلال الفترة ذاتها تسجيل تساقط البرد بعين دراهم (ولاية جندوبة) وعين زغوان (ولاية تونس) مع هبوب رياح قويّة بحساب كلم/س : 90 بالقصرين، 76 بنابل وتالة و65 بالنفيضة وسليانة و61 بطبرقة و58 بتونس وبنزرت وزغوان والمنستير والمهدية و54 بالكاف وصفاقس وتوزر.

  
  
  

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