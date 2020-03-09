   Farid - وحداني  

فيروس كورونا:ارتفاع عدد الأشخاص الخاضعين للعزل الذاتي في نابل

Lundi 09 Mars 2020

Lundi 09 Mars 2020
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وات - أفاد المدير الجهوي للصحة بنابل، عادل حدادي، بأنه تم بعد ظهر اليوم الإثنين، إخضاع 3 أشخاص آخرين من عائلة واحدة للعزل الذاتي، كانوا عادوا أمس الأحد من إيطاليا، وذلك في إطار التوقي من انتشار فيروس "كورونا".

وأضاف المصدر ذاته في تصريح لصحفية (وات) بنابل، أن العدد الجملي للأشخاص الخاضعين للعزل الذاتي بالجهة، بلغ إلى حد الآن 21 شخصا، مشيرا إلى أن عملية متابعتهم متواصلة بصفة يومية من قبل فرق الصحة، لاسيما وأنه لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس.


  
  
  

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