تطاوين: تجدد احتجاجات شباب الكامور وغلق الطريق الرئيسية وسط المدينة

Lundi 09 Mars 2020



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وات

- تجددت صباح اليوم الاثنين احتجاجات شباب الكامور في مدينة تطاوين للمطالبة بتنفيذ اتفاق الكامور ولا سيما رصد الثمانين مليون دينار التي اقرتها الحكومة في هذا الاتفاق بضمان من الاتحاد العام التونسي للشغل وقد تولى المحتجون غلق الطريق الرئيسية وسط المدينة امام كافة وسائل النقل .وافادوا في تصريحات اعلامية انهم سينصبون خياما بمفترق " النور" لاجبار الحكومة على الاستجابة لمطالبهم معلنين عن تغيير الاسم الذي كانوا اطلقوه على احتجاجهم من الكامور الى "نوارة" وكان تامحنجون نفذوا قبل ذلك وقفة احتجاجية بساحة الشعب القى خلالها عدد من اعضاء تنسيقية الكامور كلمات دعوا فيها الحكومة الى الاهتمام بجهتهم وتحسين المعيشة فيها واكدوا تمسكهم بحق ابناء الولاية في ثروات جهتهم من اجل التنمية والتشغيل, كما اكدوا قدرتهم على التصعيد في كنف السلمية التامة وحرصهم على عدم التفريط في نصيب الجهة من خيراتها وتوفير الشغل الكريم للمعطلين من ابناء الولاية .