المدير الجهوي للصحة ببن عروس : لم نسجل أي إصابة بفيروس "كورونا" في الجهة والمودعون بالعزل الذاتي محل متابعة يومية

Lundi 09 Mars 2020



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وات

- نفى المدير الجهوي للصحة بولاية بن عروس الطيب شلوف في تصريح لمكتب "وات" ببن عروس اليوم الاثنين وجود أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالجهة ،موضحا أن المودعين بالعزل الذاتي من القاطنين بالمنطقة محل متابعة يومية من قبل الهياكل المعنية في انتظار انتهاء فترة الحجر والتأكد النهائي من سلامتهم من هذا الفيروس .ويأتي تصريح المدير الجهوي للصحة ببن عروس بعد تداول أخبار في وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود حالة إصابة في إحدى مناطق الجهة ، الأمر الذي تم تفنيده بشدة من قبل المصالح الصحية التي دعت في نفس الوقت المواطنين إلى الابتعاد عن نشر الإشاعات ومتابعة البلاغات اليومية التي تصدرها وزارة الصحة بهذا الخصوص .ويخضع 10 أشخاص من بين الذين قدموا على متن الباخرة القادمة من إيطاليا نهاية الشهر المنقضي والتي ثبت إصابة احد مسافريها بفيروس الكورونا / الحالة الأولى المؤكدة / إلى العزل الذاتي إلى حين انتهاء المدة الضرورية للتأكد من عدم الإصابة بهذا الفيروس المستجد .في نفس السياق ، تواصل إدارة الصحة الوقائية بالمندوبية الجهوية للصحة أنشطتها التحسيسية للتوعية بالخطوات المطلوبة للتوقي من الإصابة بالعدوى مع الإدارات و مختلفف المؤسسات بالجهة وفق تأكيدات نفس المصدر .