   Farid - وحداني  

توقيا من انتشار فيروس "كورونا" : تأجيل المهمات والتربصات بالخارج لكل الطلبة والأساتذة والباحثين وموظفي التعليم العالي والبحث العلمي

Lundi 09 Mars 2020

Lundi 09 Mars 2020
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وات - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها الاثنين انه تقرر تأجيل كافة المهمات والتربصات بالخارج لكل الطلبة والأساتذة والباحثين وموظفي التعليم العالي والبحث العلمي إلى حين إشعار آخر وذلك توقيا من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأفاد البلاغ أنه عند الضرورة القصوى للمهمات يشترط الحصول على ترخيص مسبق من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى أنه يخضع وجوبا كافة العائدين من المناطق الموبوءة إلى الحجر الصحي وفق إجراءات وزارة الصحة.


يشار إلى أن وزارة الصحة أكدت، أمس الأحد، تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، لمواطن تونسي قادم من إيطاليا ويبلغ من العمر 65 سنة، كما يتواصل العزل الصحي الذاتي لعديد الأشخاص بجهات مختلفة، الى حين التثبت من سلامتهم أو اصابتهم بهذا الفيروس.

  
  
  

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