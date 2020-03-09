الكاف: الامطار ساهمت في انقاذ بعض مزارع الحبوب في الشمال (مندوبية الفلاحة)

Lundi 09 Mars 2020
قراءة: 0 د, 53 ث
وات - استفادت بعض مزارع الحبوب بولاية الكاف من الامطار التي تهاطلت على الجهة منذ بداية شهر مارس الجاري لاسيما في شمال الولاية، الا انها لا تزال ضعيفة، وفق ما افاد به رئيس قسم النهوض بالارشاد والانتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف حسن النحايلي (وات) وبين النحايلي ان كميات الأمطار بلغت قرابة 20 مم في احسن الحالات، ولم تصل الى المستويات المطلوبة، اي حوالي 35 مم، ورغم ذلك فانها ساهمت في انقاذ بعض المزارع في شمال الولاية والتي تمثل 20 بالمائة من جملة المساحات المزروعة، فيما تبدو وضعية 30 في المائة من المساحات دون المتوسط، و50 بالمائة منها من دون المتوسط الى سيئة.
واعتبر رئيس النقابة الجهوية للفلاحين بالكاف عبد الرؤوف الشابي، ان الموسم الفلاحي الحالي سيكون "دون المؤمل وربما سيئا"، بسبب ندرة الامطار رغم ما سجلته من تساقطات.
وبين الشابي ان المساحات المزروعة هذة السنة تقدر ب190 الف هك بالنسبة للحبوب و32 الف هك للاعلاف، اتلف الجفاف نصفها او اكثر، بما سيجعل صابة الحبوب لهذا الموسم "بعيدة كل البعد" عن صابة الموسم الماضي التي كانت قياسية في أغلب جهات البلاد، وفق تقديره.
وات - استفادت بعض مزارع الحبوب بولاية الكاف من الامطار التي تهاطلت على الجهة منذ بداية شهر مارس الجاري لاسيما في شمال الولاية، الا انها لا تزال ضعيفة، وفق ما افاد به رئيس قسم النهوض بالارشاد والانتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف حسن النحايلي (وات) وبين النحايلي ان كميات الأمطار بلغت قرابة 20 مم في احسن الحالات، ولم تصل الى المستويات المطلوبة، اي حوالي 35 مم، ورغم ذلك فانها ساهمت في انقاذ بعض المزارع في شمال الولاية والتي تمثل 20 بالمائة من جملة المساحات المزروعة، فيما تبدو وضعية 30 في المائة من المساحات دون المتوسط، و50 بالمائة منها من دون المتوسط الى سيئة.
واعتبر رئيس النقابة الجهوية للفلاحين بالكاف عبد الرؤوف الشابي، ان الموسم الفلاحي الحالي سيكون "دون المؤمل وربما سيئا"، بسبب ندرة الامطار رغم ما سجلته من تساقطات.
وبين الشابي ان المساحات المزروعة هذة السنة تقدر ب190 الف هك بالنسبة للحبوب و32 الف هك للاعلاف، اتلف الجفاف نصفها او اكثر، بما سيجعل صابة الحبوب لهذا الموسم "بعيدة كل البعد" عن صابة الموسم الماضي التي كانت قياسية في أغلب جهات البلاد، وفق تقديره.
En continu
- Hier 22:47 البنتاغون يتخذ تدابير وقائية ضد كورونا
- Hier 22:45 السعودية.. ارتفاع مصابي "كورونا" إلى 20
- Hier 22:18 مصر.. ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 59
الحسوم
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:50
|18:24
|15:49
|12:36
|06:37
|05:11
|
16°
|16°
|% 59
|:الرطــوبة
|تونــس
|10°
|
7.2 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|16°-10
|17°-10
|21°-9
|23°-10
|19°-10
Follow @babnet_Tunisie
(110 309) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 89 459) حتى لا يكون إسمه خادشا للحياء في ب
( 78 112) على المباشر، عبير موسي تتشنّج بعد
( 74 060) في موكب تسلّم محمد الحامدي لمهامه:
( 67 118) السليطي: الإرهابيان استعملا كمية
( 54 357) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 52 158) فيديو اليوم: عبير موسي تلاحق الغنو
( 51 996) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 51 038) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 50 981) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 49 597) الصين: ارتفاع عدد وفيات "كورونا" إ
( 49 082) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 44 586) في تقرير مطوّل، مجلة فورين بوليسي
( 44 172) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 915) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 612) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 41 861) لقد عرّاها تماما...
( 41 564) وزارة الصحة تعلن عن تسجيل اول حال
( 41 515) أهالي قصر هلال يهنّئون لمياء جعيدا
( 36 362) في البرلمان: ''ديقاج'' لعبير موسي
Kadhem Essaher - عبّارة الشط
Par:amor2 (Switzerland )
Sur: اسامة الخليفي: رئيس الجمهورية يساعد الارهابيين بتصريحاته التحريضية على الدولة