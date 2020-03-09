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الكاف: الامطار ساهمت في انقاذ بعض مزارع الحبوب في الشمال (مندوبية الفلاحة)

Lundi 09 Mars 2020

Lundi 09 Mars 2020
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وات - استفادت بعض مزارع الحبوب بولاية الكاف من الامطار التي تهاطلت على الجهة منذ بداية شهر مارس الجاري لاسيما في شمال الولاية، الا انها لا تزال ضعيفة، وفق ما افاد به رئيس قسم النهوض بالارشاد والانتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف حسن النحايلي (وات) وبين النحايلي ان كميات الأمطار بلغت قرابة 20 مم في احسن الحالات، ولم تصل الى المستويات المطلوبة، اي حوالي 35 مم، ورغم ذلك فانها ساهمت في انقاذ بعض المزارع في شمال الولاية والتي تمثل 20 بالمائة من جملة المساحات المزروعة، فيما تبدو وضعية 30 في المائة من المساحات دون المتوسط، و50 بالمائة منها من دون المتوسط الى سيئة.

واعتبر رئيس النقابة الجهوية للفلاحين بالكاف عبد الرؤوف الشابي، ان الموسم الفلاحي الحالي سيكون "دون المؤمل وربما سيئا"، بسبب ندرة الامطار رغم ما سجلته من تساقطات.
وبين الشابي ان المساحات المزروعة هذة السنة تقدر ب190 الف هك بالنسبة للحبوب و32 الف هك للاعلاف، اتلف الجفاف نصفها او اكثر، بما سيجعل صابة الحبوب لهذا الموسم "بعيدة كل البعد" عن صابة الموسم الماضي التي كانت قياسية في أغلب جهات البلاد، وفق تقديره.


  
  
  

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