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ديوان الإفتاء يقر إجراء احتياطيا في إطار الوقاية من فيروس كورونا

Lundi 09 Mars 2020

Lundi 09 Mars 2020
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وات - أفاد ديوان الإفتاء، في بلاغ له اليوم الإثنين، بأنه في نطاق الاحتياطات المتبعة لتجنب العدوى بفيروس كورونا، فقد تقرر التعليق الوقتي لاجراءات إعتناق الإسلام أو التثبيت عليه إلى موعد لاحق يقع الإعلام به.

وأشار الى أنه يمكن الإتصال إداريا على الرقمين 065 570 71 أو 939 563 71 لمزيد التوضيحات.


يذكر أن وزارة الصحة، كانت أعلنت مساء أمس الأحد، عن تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في تونس، لمواطن أصيل ولاية المهدية يبلغ من العمر 65 سنة قدم من إيطاليا.

  
  
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 199421

IndependentMen  (Tunisia)  |Lundi 09 Mars 2020 à 14h 48m |           
أبقى على كفرك ، حتى زوال الكرونا
مفسي الهانة و رقاد الجبانة



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