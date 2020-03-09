ديوان الإفتاء يقر إجراء احتياطيا في إطار الوقاية من فيروس كورونا

Lundi 09 Mars 2020



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- أفاد ديوان الإفتاء، في بلاغ له اليوم الإثنين، بأنه في نطاق الاحتياطات المتبعة لتجنب العدوى بفيروس كورونا، فقد تقرر التعليق الوقتي لاجراءات إعتناق الإسلام أو التثبيت عليه إلى موعد لاحق يقع الإعلام به.وأشار الى أنه يمكن الإتصال إداريا على الرقمين 065 570 71 أو 939 563 71 لمزيد التوضيحات.يذكر أن وزارة الصحة، كانت أعلنت مساء أمس الأحد، عن تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في تونس، لمواطن أصيل ولاية المهدية يبلغ من العمر 65 سنة قدم من إيطاليا.