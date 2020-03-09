ديوان الإفتاء يقر إجراء احتياطيا في إطار الوقاية من فيروس كورونا

Lundi 09 Mars 2020
قراءة: 0 د, 26 ث
وات - أفاد ديوان الإفتاء، في بلاغ له اليوم الإثنين، بأنه في نطاق الاحتياطات المتبعة لتجنب العدوى بفيروس كورونا، فقد تقرر التعليق الوقتي لاجراءات إعتناق الإسلام أو التثبيت عليه إلى موعد لاحق يقع الإعلام به.
وأشار الى أنه يمكن الإتصال إداريا على الرقمين 065 570 71 أو 939 563 71 لمزيد التوضيحات.
يذكر أن وزارة الصحة، كانت أعلنت مساء أمس الأحد، عن تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في تونس، لمواطن أصيل ولاية المهدية يبلغ من العمر 65 سنة قدم من إيطاليا.
وات - أفاد ديوان الإفتاء، في بلاغ له اليوم الإثنين، بأنه في نطاق الاحتياطات المتبعة لتجنب العدوى بفيروس كورونا، فقد تقرر التعليق الوقتي لاجراءات إعتناق الإسلام أو التثبيت عليه إلى موعد لاحق يقع الإعلام به.
وأشار الى أنه يمكن الإتصال إداريا على الرقمين 065 570 71 أو 939 563 71 لمزيد التوضيحات.
يذكر أن وزارة الصحة، كانت أعلنت مساء أمس الأحد، عن تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في تونس، لمواطن أصيل ولاية المهدية يبلغ من العمر 65 سنة قدم من إيطاليا.
1 de 1 commentaires pour l'article 199421
En continu
- Hier 22:47 البنتاغون يتخذ تدابير وقائية ضد كورونا
- Hier 22:45 السعودية.. ارتفاع مصابي "كورونا" إلى 20
- Hier 22:18 مصر.. ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 59
الحسوم
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:50
|18:24
|15:49
|12:36
|06:37
|05:11
|
16°
|16°
|% 59
|:الرطــوبة
|تونــس
|10°
|
7.2 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|16°-10
|17°-10
|21°-9
|23°-10
|19°-10
Follow @babnet_Tunisie
(110 309) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 89 459) حتى لا يكون إسمه خادشا للحياء في ب
( 78 112) على المباشر، عبير موسي تتشنّج بعد
( 74 060) في موكب تسلّم محمد الحامدي لمهامه:
( 67 118) السليطي: الإرهابيان استعملا كمية
( 54 357) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 52 158) فيديو اليوم: عبير موسي تلاحق الغنو
( 51 996) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 51 038) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 50 981) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 49 597) الصين: ارتفاع عدد وفيات "كورونا" إ
( 49 082) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 44 586) في تقرير مطوّل، مجلة فورين بوليسي
( 44 172) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 915) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 612) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 41 861) لقد عرّاها تماما...
( 41 564) وزارة الصحة تعلن عن تسجيل اول حال
( 41 515) أهالي قصر هلال يهنّئون لمياء جعيدا
( 36 362) في البرلمان: ''ديقاج'' لعبير موسي
Kadhem Essaher - عبّارة الشط
Par:amor2 (Switzerland )
Sur: اسامة الخليفي: رئيس الجمهورية يساعد الارهابيين بتصريحاته التحريضية على الدولة