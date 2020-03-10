وزارة التربية تجدد تأكيدها على خلو جميع المؤسسات التربوية من الاصابة بفيروس كورونا

Mardi 10 Mars 2020



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- جددت وزارة التربية اليوم الثلاثاء تأكيدها خلو جميع المؤسسات التربوية من الاصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف التلاميذ أو الاطار التربوي والاداري مشددة في بلاغ لها، حرص الوزارة على سلامة جميع منتسبي الأسرة التربوية والتزامها التزاما تاما بإجراءات.وأضاف البلاغ أن الوزارة تعمل في هذا الصدد على التنسيق اليومي والمشترك بين مختلف هياكل وزارتي التربية والصحة المركزية والجهوية والمحلية من حيث المتابعة الميدانية وتلقي الاشعارات الحينية حول الوضع الصحي بالوسط المدرسي فضلا عن الحملات التحسيسية والتوعوية التي تتضمن الاجراءات الوقائية المستوجبة.وبالنسبة الى سير الدروس فقد قرر اجتماع مجلس الامن القومي المنعقد أمس الاثنين تقديم عطلة الربيع الى يوم الخميس 12 مارس الجاري بكافة المدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد العمومية والخاصة وذلك من باب التوقي من كل الاحتمالات السيئة ولانشغال الرأي العام.يذكر أن تونس سجلت الى حد هذه الساعة 5 اصابات مؤكدة بفيروس كورونا ومن المنتظر الكشف اليوم عن فحوصات 20 شخصا للتثبت من الاصابة بالفيروس.