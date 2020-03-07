الاتحاد العام التونسي للطلبة يفوز بانتخابات المجالس العلمية لسنة 2020

Samedi 07 Mars 2020
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وات - حقق الاتحاد العام التونسي للطلبة فوزا مريحا أمام منافسه الاتحاد العام لطلبة تونس بانتخابات ممثلي الطلبة بالمجالس العلمية التي جرت يوم الخميس الفارط، وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها الجمعة بعد الانتهاء من فرز النتائج الأولية على المستوى الوطني.
وفاز الاتحاد العام التونسي للطلبة بنسبة 7ر51 بالمائة من مجموع الأصوات، مقابل 3ر28 بالمائة للاتحاد العام لطلبة تونس و20 بالمائة للطلبة المستقلين خلال هذه الانتخابات التي أفضت الى انتخاب 551 طالبا بصفة ممثلين لزملائهم في المجالس العلمية.
وأفادت الوزارة، الى أنه تم تأجيل الانتخابات الى موعد لاحق بمؤسستي تعليم عالي وبحث وهي المعهد العالي للعلوم الانسانية بتونس ( جامعة تونس المنار) وكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة ( جامعة سوسة).
ولم يتم تسجيل ترشحات بكل من المدرسة العليا للسمعي البصري والسينما بقمرت (جامعة قرطاج ) والمعهد العالي للتربية والتكوين المستمربتونس (جامعة تونس الافتراضية).
وأكدت الوزارة، أن هذه الانتخابات جرت في كنف الاحترام والشفافية والتنافس النزيه، معبرة عن تقديرها لجهود كل مكونات الأسرة الجامعية من مسيرين واداريين وعملة ومنظمات طلابية.
وات - حقق الاتحاد العام التونسي للطلبة فوزا مريحا أمام منافسه الاتحاد العام لطلبة تونس بانتخابات ممثلي الطلبة بالمجالس العلمية التي جرت يوم الخميس الفارط، وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها الجمعة بعد الانتهاء من فرز النتائج الأولية على المستوى الوطني.
وفاز الاتحاد العام التونسي للطلبة بنسبة 7ر51 بالمائة من مجموع الأصوات، مقابل 3ر28 بالمائة للاتحاد العام لطلبة تونس و20 بالمائة للطلبة المستقلين خلال هذه الانتخابات التي أفضت الى انتخاب 551 طالبا بصفة ممثلين لزملائهم في المجالس العلمية.
وأفادت الوزارة، الى أنه تم تأجيل الانتخابات الى موعد لاحق بمؤسستي تعليم عالي وبحث وهي المعهد العالي للعلوم الانسانية بتونس ( جامعة تونس المنار) وكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة ( جامعة سوسة).
ولم يتم تسجيل ترشحات بكل من المدرسة العليا للسمعي البصري والسينما بقمرت (جامعة قرطاج ) والمعهد العالي للتربية والتكوين المستمربتونس (جامعة تونس الافتراضية).
وأكدت الوزارة، أن هذه الانتخابات جرت في كنف الاحترام والشفافية والتنافس النزيه، معبرة عن تقديرها لجهود كل مكونات الأسرة الجامعية من مسيرين واداريين وعملة ومنظمات طلابية.
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Par:slimene (France )
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