   Abdelhalim - نبتدي مين الحكاية  

جامعة الدول العربية وفرنسا يدينان بشدة التفجير الإرهابي في تونس

Vendredi 06 Mars 2020

Vendredi 06 Mars 2020
قراءة: 0 د, 54 ث

وات - أدانت جامعة الدول العربية، بشدة، "التفجير الإرهابي الذي وقع في تونس العاصمة اليوم الجمعة"، وأدى إلى استشهاد أمني وسقوط عدد من الجرحى.
كما جددت الجامعة العربية، في بيان لها بهذه المناسبة، "تضامنها الكامل مع تونس، في كل ما تتخذه من إجراءات، للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها ومواجهة كل تهديد يمس سلامة أراضيها ورفاهية شعبها".

بدورها أدانت فرنسا، بكل شدّة، هذا "التفجير الإنتحاري" الذي وقع على مقربة من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في تصريح لها: "نتقدم بأحر عبارات التعازي إلى عائلة الأمني الذي توفّي في هذه العملية وكذلك إلى كافة الشعب التونسي، راجين الشفاء العاجل للمصابين".

وأكدت كذلك "تضامن فرنسا مع السلطات التونسية والشعب التونسي ووقوفها إلى جانبهم في جهودهم الرامية إلى مكافحة الإرهاب".
يُذكر أنّ إرهابيين إثنين، عمدا صباح اليوم الجمعة، إلى استهداف دوريّة أمنيّة متمركزة بمنطقة البحيرة، بالشّارع المقابل لمقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بتفجير نفسيهما، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية التي أضافت أن العملية أدت إلى استشهاد أحد الأمنيين وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة إلى جانب إصابة امرأة بجروح خفيفة.

  
  
  

cadre-70c86ef35e08c7f1e04c9e4fbb670bbc-2020-03-06 23:56:34






0 de 0 commentaires pour l'article 199338



En continu

السبت 07 مارس 2020 | 12 رجب 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:48 18:22 15:47 12:37 06:41 05:15
13°
 14° % 58 :الرطــوبة
تونــس
6.7 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
14°-915°-817°-816°-917°-9
  • Avoirs en devises
    19170,5

  • (6 mars)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,17561 DT        1$ =2,85625 DT
  • Solde Compte du Trésor   (6 mars)   1121,8 MDT
  Abdelhalim - نبتدي مين الحكاية
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |1583538856|199338 69|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires