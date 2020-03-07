   Om Kalthoum - هو صحيح  

جلسة بين ممثلي ''الكنام'' والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة

Samedi 07 Mars 2020

Samedi 07 Mars 2020
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وات - انعقدت ظهر يوم الجمعة 06 مارس 2020 جلسة عمل جمعت ممثلي الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بإشراف محمد الحبيب الكشو وزير الشؤون الاجتماعية.

وأكد الوزير على الأولوية التي توليها الحكومة لملف اصلاح منظومة الضمان الاجتماعي وضمان التوازنات المالية للصناديق، مشيرا ان هذا القطاع أدرج ضمن جدول اعمال أول مجلس وزراء.


وبين حرص الحكومة على بناء مناخ من الثقة واحترام القانون وتعزيز العمل التشاركي بما يساهم في حل كل الإشكالات وباعتماد تمش مرحلي، داعيا الى تقاسم التضحيات بين كل الأطراف وإلى التحلي بروح الشراكة والمسؤولية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ونقابة الصيادلة.
ومن جهته أكد رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة على استعداد النقابة للانخراط في منظومة التبادل الالكتروني للمعطيات "بطاقة لباس " في إطار من التفاعل والتشاور بين الجانبين.
وتستأنف بداية من الأسبوع المقبل المفاوضات بين الصندوق والنقابة للوصول الى حلول حول النقاط العالقة.

  
  
  

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