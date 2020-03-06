محافظ البنك المركزي يحذر من انعكاسات التصريحات غير المدروسة على الوضع المالي والاقتصادي لتونس

Vendredi 06 Mars 2020



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وات

- حذر محافظ البنك المركزي مروان العباسي، الجمعة ، من انعكاسات التصريحات غير المدروسة وآثارها على الوضع المالي والاقتصادي في تونس.وجاءت تحذيرات العباسي، خلال لقاء جمعه برئيس مجلس نواب الشعب راشد خريجي الغنوشي، استعرض خلاله مؤشرات المالية العموميّة والوضع المالي والبنكي العام في تونس، وفق بلاغ اصدره مجلس نواب الشعب عقب اللقاء.وأكد العباسي، في ذات السياق، على أهميّة تسريع مجلس نواب الشعب لنسق المصادقة على مشاريع القوانين المعروضة أمامه المتعلقة بالموضوع المالي والمصرفي.وأعرب الغنوشي، من جانبه ، عن وعيه بدقة الظرف المالي والإقتصادي الذي تمر به تونس مشددا على أهميّة تجنيب ملف المالية العموميّة وتوازناتها التجاذبات وإبعاده عن الخلافات السياسيّة.