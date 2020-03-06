سفير الاتحاد الأوروبي بتونس يدين العملية الإرهابية بمنطقة البحيرة

Vendredi 06 Mars 2020



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وات

- أدان رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، "باتريس برغاميني"، بشدة "الهجوم الانتحاري" الذي استهدف أمنيين، اليوم الجمعة، بمنطقة البحيرة 2 بالعاصمة، مؤكدا أن الاتحاد الاوروبي سيواصل العمل مع السلطات التونسية، دون كلل، على مكافحة الإرهاب والتطرف.ونشر برغاميني، اليوم الجمعة، تدوينة على الصفحة الرسمية للبعثة على موقع فيسبوك ندد فيها بتلك العملية الإرهابية التي أدت إلى استشهاد أمني وإصابة أربعة آخرين ومدني واحد.وتقدم بتعازيه الحارة الى عائلة الأمني الذي سقط جراء الهجوم الغادر.كما عبر عن تضامنه مع الجرحى وعائلاتهم ومع قوات الأمن التونسي وكذلك العاملين في السفارة الامريكية بتونس.وكانت وزارة الداخلية أعلنت أن شخصين استهدفا، اليوم الجمعة، دوريّة أمنيّة متمركزة بمنطقة البحيرة بالشّارع المقابل لمقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بتفجير نفسيهما، مضيفة أن العملية أدت إلى استشهاد أمني وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة وإصابة مدني واحد بجروح خفيفة.