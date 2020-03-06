"الهايكا" توجه لفت نظر إلى إذاعة ''موزاييك أف أم''

Vendredi 06 Mars 2020
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وات - وجهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، اليوم الجمعة، لفت نظر للقناة الإذاعية الخاصة "موزاييك أف.
أم" بخصوص الخرق المسجل في إحدى حلقات برنامج "صباح الناس" بتاريخ 5 فيفري المنقضي.
وأوضحت الهيئة أن الحلقة المعنية تضمنت كشفا لمعطيات شخصية تتعلق بوضعية طفلة تعرضت لاعتداء... ، داعية الإذاعة إلى تجنب بث كل ما من شأنه أن يمثل خرقا لحقوق الطفل خاصة إذا كان ضحية اعتداء بشكل يعرّضه للوصم الاجتماعي ويمس من مصلحته الفضلى.
كما دعتها إلى سحب الجزء المعني من الحلقة المذكورة من موقعها الإلكتروني ومن صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم إعادة بثها.
وات - وجهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، اليوم الجمعة، لفت نظر للقناة الإذاعية الخاصة "موزاييك أف.
أم" بخصوص الخرق المسجل في إحدى حلقات برنامج "صباح الناس" بتاريخ 5 فيفري المنقضي.
وأوضحت الهيئة أن الحلقة المعنية تضمنت كشفا لمعطيات شخصية تتعلق بوضعية طفلة تعرضت لاعتداء... ، داعية الإذاعة إلى تجنب بث كل ما من شأنه أن يمثل خرقا لحقوق الطفل خاصة إذا كان ضحية اعتداء بشكل يعرّضه للوصم الاجتماعي ويمس من مصلحته الفضلى.
كما دعتها إلى سحب الجزء المعني من الحلقة المذكورة من موقعها الإلكتروني ومن صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم إعادة بثها.
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Par:karimyousef (France )
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