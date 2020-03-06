سيدي بوزيد: تظاهرة تحسيسية حول السلامة المرورية

Vendredi 06 Mars 2020



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وات

- ببادرة من دار الشباب بسيدي بوزيد، وبالتعاون مع الكشافة التونسية، والحماية المدنية، والجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات، انتظمت، اليوم الجمعة، بسيدي بوزيد، تظاهرة تحسيسية حول السلامة المرورية تضمنت عددا من الورشات والأنشطة.وبالمناسبة، أوضح مدير دار الشباب بسيدي بوزيد،عمار قادري، في تصريح لـ"وات"، أن هذه التظاهرة تهدف إلى توعية مستعملي الطريق بقواعد السلامة المرورية، والتحسيس بقواعد الثقافة المرورية، وتوعية السواق والمترجلين بضرورة المحافظة على نظافة الطريق.وقد تم، في إطار هذه التظاهرة، تنظيم جولة تحسيسية لنادي الدراجات الهوائية بالشارع الرئيسي لمدينة سيدي بوزيد، وورشة خاصة بالاسعافات الاولية مع الحماية المدنية، وورشة للهلال الاحمر، وورشة خاصة بالتثقيف المروري، واخرى لطلاء ممرات المترجلين.