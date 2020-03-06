تأجيل النظر في قضية الشهيد شكري بلعيد إلى يوم 26 جوان المقبل

Vendredi 06 Mars 2020



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وات

- قررت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة، تأجيل النظر في قضية الشهيد شكري بلعيد إلى يوم 26 جوان 2020 ، وفق ما أفاد به نائب وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائية بتونس، والمسؤول عن وحدة الإعلام والإتصال محسن الدالي.وأوضح الدالي، في تصريح ل (وات)، أن قرار المحكمة جاء استجابة لطلب القائمين بالحق الشخصي (محامو الشهيد)، مضيفا أنها رفضت في المقابل كافة مطالب الإفراج عن المتهمين في ملف القضية، التي تقدم بها محامو الدفاع اليوم.تجدر الإشارة، إلى أن نفس الدائرة كانت قد قررت في آخر جلسة لها يوم 2 ديسمبر 2019 تأجيل النظر في القضية إلى جلسة اليوم 6 مارس 2020.يذكر أنّه تمّ اغتيال الناشط السياسي والأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد شكري بلعيد يوم 6 فيفري 2013 ، أمام منزله بجهة المنزه (ولاية أريانة) عبر طلقات نارية.