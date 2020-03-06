   Om Kalthoum - الحب كلّو  

تأجيل النظر في قضية الشهيد شكري بلعيد إلى يوم 26 جوان المقبل

Vendredi 06 Mars 2020

Vendredi 06 Mars 2020
قراءة: 0 د, 43 ث

وات - قررت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة، تأجيل النظر في قضية الشهيد شكري بلعيد إلى يوم 26 جوان 2020 ، وفق ما أفاد به نائب وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائية بتونس، والمسؤول عن وحدة الإعلام والإتصال محسن الدالي.

وأوضح الدالي، في تصريح ل (وات)، أن قرار المحكمة جاء استجابة لطلب القائمين بالحق الشخصي (محامو الشهيد)، مضيفا أنها رفضت في المقابل كافة مطالب الإفراج عن المتهمين في ملف القضية، التي تقدم بها محامو الدفاع اليوم.


تجدر الإشارة، إلى أن نفس الدائرة كانت قد قررت في آخر جلسة لها يوم 2 ديسمبر 2019 تأجيل النظر في القضية إلى جلسة اليوم 6 مارس 2020.
يذكر أنّه تمّ اغتيال الناشط السياسي والأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد شكري بلعيد يوم 6 فيفري 2013 ، أمام منزله بجهة المنزه (ولاية أريانة) عبر طلقات نارية.

  
  
  

cadre-eaf60f6f9ed957c007968ffb2e57f9eb-2020-03-06 16:54:18






0 de 0 commentaires pour l'article 199305



En continu

نزول جمرة التراب

الجمعة 06 مارس 2020 | 11 رجب 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:47 18:21 15:47 12:37 06:43 05:17
19°
 18° % 48 :الرطــوبة
تونــس 12°
9.8 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
19°-1214°-815°-917°-816°-10
  • Avoirs en devises
    19170,5

  • (5 mars)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,17561 DT        1$ =2,85625 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 mars)   1121,8 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |1583511451|199305 405|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires