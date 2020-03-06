   Souad Mohamed - انتظار  

توزر: الجامعة الجهوية لوكالات الاسفار والسياحة تؤكد وجود حجوزات عديدة خلال عطلة الربيع المقبلة

Vendredi 06 Mars 2020

Vendredi 06 Mars 2020
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وات -
أكدت الجامعة الجهوية لوكالات الاسفار والسياحة بتوزر أنه من المنتظر أن تعرف الجهة أن خلال عطلة الربيع المقبلة توافد أعداد محترمة من السياح التونسيين والأجانب، بالنظر الى عدد الحجوزات في النزل وفي وكالات الاسفار، وفق ما أفاد به رئيس الجامعة الجهوية الطاهر العصمة في تصريح لـ"وات".
وبخصوص تداعيات انتشار فيروس كورونا في العالم وتأثيره في النشاط السياحي، أوضح ذات المصدر، أنه رغم الغاء بعض الرحلات نحو تونس من بعض البلدان إلا أن توزر ما زالت تستقطب العديد من الوفود من جنسيات مختلفة وهو أمر أكده كذلك عدد من أصحاب وكالات الاسفار في الجهة في تصريحات متطابقة لـ "وات"، مشيرين الى أنه رغم المخاوف من انتقال الفيروس إلا أن الجهة سجلت عددا من الرحلات والجولات السياحية في هذه الفترة.
وقال العصمة إن الإجراءات المتخذة في مطار توزر نفطة الدولي وكذلك في المعابر البرية التي تربط الجهة بالجزائر قد بعثت رسائل طمأنة الى السياح، ملاحظا أن الالتزام بإجراءات حفظ الصحة سواء في المطار أو الوحدات السياحية من شأنه تعزيز ثقة السياح، وفق تصوّره.

وأكد، في نفس السياق، أن الوجهة بجميع مكوناتها على أتم الاستعداد لاستقبال ضيوفها خصوصا أن الجهة تعرف بمناخها المعتدل في فصل الربيع والذي يشجع على الزيارة.

  
  
  

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