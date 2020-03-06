توزر: مبادرة برلمانية لبناء مستشفى للأمراض الخبيثة في إحدى ولايات الوسط أو الجنوب

Vendredi 06 Mars 2020



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وات

- أفاد النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية توزر، شكري الذويبي، اليوم الجمعة، أنه ومجموعة من النواب أطلقوا مبادرة لإنشاء مستشفى للأمراض الخبيثة في إحدى ولايات الوسط أو الجنوب.وبيّن، في تصريح لـ"وات"، أنّه تم تقديم عريضة أمضى على محتواها نحو ثلاثين نائبا، وتم توجيهها الى المجلس بخصوص طلب عقد لقاء مع رئيس الحكومة لتقديم المقترح المذكور.وأشار إلى أن الحكومة اقترحت انشاء مستشفى ثان للأمراض الخبيثة وآخر للأطفال برمجا في تونس الكبرى، إلا أن هذا الاختيار سيزيد من معاناة سكان الجنوب والوسط في التنقل الى العاصمة، مقترحا استغلال المنشآت الصحية الموجودة في ولايتي قفصة أو قابس لبعث مستشفى الجنوب للأمراض الخبيثة أو احداث منشأة جديدة في ولاية توزر للغرض وكذلك بالنسبة الى مستشفى الأطفال.