الاتحاد الافريقي يتبابع باهتمام تطور انتشار ''فيرس كورونا'' في افريقيا وسبقى يقظا في ما بتعلق بمسابقاته المقبلة

Vendredi 06 Mars 2020
قراءة: 1 د, 3 ث
وات - افاد الاتحاد الافريقي لكرة القدم ( كاف) انه يتابع باهتمام كبير تطور انتشار فيروس ( كورونا) في القارة الافريقية حيث أبلغت ثمانية (8) دول إفريقية كبرى في كرة القدم عن حالات حتى الآن وهي مصر والجزائر و تونس والمغرب ونيجيريا والسنغال والكاميرون وجنوب إفريقيا.
وكلف الاتحاد اللجنة الطبية بمراقبة تطور هذا المرض ووضع تدابير لحماية صحة اللاعبين وجميع العناصر الفاعلة في اللعبة.
وتم للغرض تشكيل فريق مؤلف من خبراء من مختلف المجالات وخاصة الطبية والذين يتحملون المسؤولية الأساسية عن صحة اللاعبين وأعضاء أسرة كرة القدم الأفريقية.
وجاء في بيان ال"كاف" لا نشعر بقلق بالغ ، ولكننا نبقى في حالة يقظة فيما يتعلق بالمباريات والبطولات المستقبلية مثل مسابقة دوري الأبطال، وكأس الاتحاد ، ونهائيات بطولة الأمم الإفريقية للمحليين (شان) المقرر إقامتها في الكاميرون في الفترة من 4 إلى 25 أفريل 2020" واضاف الاتحاد " ان فريق العمل على اتصال مع الدول التي تنظم هذه المباريات، وسيرفع تقاريره حول المستجدات في الوقت المناسب إلى اللجنة التنفيذية.
وإذا تطلب الوضع ، وبالاتفاق مع الدول المعنية ، فسيتم وضع تصور لإقامة المباريات خلف أبواب مغلقة ، أو التأجيل أو حتى الإلغاء.
وفي غضون ذلك ، يجري إصدار تقرير استشاري للجهات الفاعلة في اللعبة، بما يتفق مع المبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية .
وات - افاد الاتحاد الافريقي لكرة القدم ( كاف) انه يتابع باهتمام كبير تطور انتشار فيروس ( كورونا) في القارة الافريقية حيث أبلغت ثمانية (8) دول إفريقية كبرى في كرة القدم عن حالات حتى الآن وهي مصر والجزائر و تونس والمغرب ونيجيريا والسنغال والكاميرون وجنوب إفريقيا.
وكلف الاتحاد اللجنة الطبية بمراقبة تطور هذا المرض ووضع تدابير لحماية صحة اللاعبين وجميع العناصر الفاعلة في اللعبة.
وتم للغرض تشكيل فريق مؤلف من خبراء من مختلف المجالات وخاصة الطبية والذين يتحملون المسؤولية الأساسية عن صحة اللاعبين وأعضاء أسرة كرة القدم الأفريقية.
وجاء في بيان ال"كاف" لا نشعر بقلق بالغ ، ولكننا نبقى في حالة يقظة فيما يتعلق بالمباريات والبطولات المستقبلية مثل مسابقة دوري الأبطال، وكأس الاتحاد ، ونهائيات بطولة الأمم الإفريقية للمحليين (شان) المقرر إقامتها في الكاميرون في الفترة من 4 إلى 25 أفريل 2020" واضاف الاتحاد " ان فريق العمل على اتصال مع الدول التي تنظم هذه المباريات، وسيرفع تقاريره حول المستجدات في الوقت المناسب إلى اللجنة التنفيذية.
وإذا تطلب الوضع ، وبالاتفاق مع الدول المعنية ، فسيتم وضع تصور لإقامة المباريات خلف أبواب مغلقة ، أو التأجيل أو حتى الإلغاء.
وفي غضون ذلك ، يجري إصدار تقرير استشاري للجهات الفاعلة في اللعبة، بما يتفق مع المبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية .
En continu
نزول جمرة التراب
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:47
|18:21
|15:47
|12:37
|06:43
|05:17
|
14°
|13°
|% 58
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|13°-12
|14°-8
|15°-8
|17°-8
|16°-9
Follow @babnet_Tunisie
Najet - أسألك الرحيل
(109 981) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 89 123) حتى لا يكون إسمه خادشا للحياء في ب
( 77 792) على المباشر، عبير موسي تتشنّج بعد
( 73 806) في موكب تسلّم محمد الحامدي لمهامه:
( 64 779) السليطي: الإرهابيان استعملا كمية
( 54 583) على قناة ام تونيزيا... مواطنة تكشف
( 54 272) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 51 935) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 51 215) فيديو اليوم: عبير موسي تلاحق الغنو
( 50 900) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 50 706) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 48 928) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 48 373) العلوي يكشف: في لقاء غير معلن، الغ
( 44 739) الصين: ارتفاع عدد وفيات ''كورونا''
( 44 518) في تقرير مطوّل، مجلة فورين بوليسي
( 44 114) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 847) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 532) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 41 358) وزارة الصحة تعلن عن تسجيل اول حال
( 40 911) أهالي قصر هلال يهنّئون لمياء جعيدا
Par:ahmed01 (France )
Sur: وزير الخارجية الليبي يعرب في مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي عن تضامن ليبيا مع تونس في مواجهة الإرهاب