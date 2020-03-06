الاتحاد الافريقي يتبابع باهتمام تطور انتشار ''فيرس كورونا'' في افريقيا وسبقى يقظا في ما بتعلق بمسابقاته المقبلة

Vendredi 06 Mars 2020



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وات

- افاد الاتحاد الافريقي لكرة القدم ( كاف) انه يتابع باهتمام كبير تطور انتشار فيروس ( كورونا) في القارة الافريقية حيث أبلغت ثمانية (8) دول إفريقية كبرى في كرة القدم عن حالات حتى الآن وهي مصر والجزائر و تونس والمغرب ونيجيريا والسنغال والكاميرون وجنوب إفريقيا.وكلف الاتحاد اللجنة الطبية بمراقبة تطور هذا المرض ووضع تدابير لحماية صحة اللاعبين وجميع العناصر الفاعلة في اللعبة.وتم للغرض تشكيل فريق مؤلف من خبراء من مختلف المجالات وخاصة الطبية والذين يتحملون المسؤولية الأساسية عن صحة اللاعبين وأعضاء أسرة كرة القدم الأفريقية.وجاء في بيان ال"كاف" لا نشعر بقلق بالغ ، ولكننا نبقى في حالة يقظة فيما يتعلق بالمباريات والبطولات المستقبلية مثل مسابقة دوري الأبطال، وكأس الاتحاد ، ونهائيات بطولة الأمم الإفريقية للمحليين (شان) المقرر إقامتها في الكاميرون في الفترة من 4 إلى 25 أفريل 2020" واضاف الاتحاد " ان فريق العمل على اتصال مع الدول التي تنظم هذه المباريات، وسيرفع تقاريره حول المستجدات في الوقت المناسب إلى اللجنة التنفيذية.وإذا تطلب الوضع ، وبالاتفاق مع الدول المعنية ، فسيتم وضع تصور لإقامة المباريات خلف أبواب مغلقة ، أو التأجيل أو حتى الإلغاء.وفي غضون ذلك ، يجري إصدار تقرير استشاري للجهات الفاعلة في اللعبة، بما يتفق مع المبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية .