رئيس البرلمان العربي يدين العمل الإرهابي الذي جد في محيط السفارة الأمريكية بتونس

Vendredi 06 Mars 2020



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وات

- أدان رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، في بيان صادر اليوم الجمعة، بشدة العمل الإرهابي الجبان الذي وقع في محيط السفارة الأمريكية بتونس في منطقة البحيرة 2 ، والذي أدى إلى استشهاد أمني وإصابة أربعة أمنيين آخرين ومدني واحد.وأكد السلمي، تضامن البرلمان العربي التام مع تونس ووقوفه معها في حربها على الإرهاب والإرهابيين، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة ومخططاتها الخبيثة وأعمالها الجبانة، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في تونس.وعبر عن تقدير البرلمان العربي، للجهود التي تبذلها قوات الأمن للحفاظ على أمن واستقرار تونس وسلامة مواطنيها، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين في هذه العملية الارهابية.يذكر أن الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي، أكد في تصريح اليوم الجمعة ل (وات)، أن إرهابيين اثنين نفذا عملية البحيرة 2 قرب السفارة الأمريكية، واستعملا كمية كبيرة من المتفجرات ودراجة نارية مفخخة هي الأخرى كانا على متنها، مما أسفر عن استشهاد أمني وإصابة 4 آخرين ومدني واحد.