رابطة الابطال الافريقية - ثلاثة عروض لاستضافة الدور النهائي

Vendredi 06 Mars 2020



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وات

- اعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم اليوم الجمعة على موقعه الرسمي على شبكة الانترنات ان ثلاثة اتحادات تقدمت بعروض لاستضافة نهائيي مسابقتي رابطة الابطال وكاس الكاف.واوضح الاتحاد الافريقي ان الاتحادات الثلاثة التي تقدمت باستضافة نهائي دوري الاابطال هي الجامعة التونسية لكرة القدم (ملعب رادس) والجامعة المغربية (ملعب محمد الخامس بالدر البيضاء) والجامعة الكامرونية (ملعب جابوما بدوالا).اما بالنسبة لنهائي كاس الكنفدرالية فقد ورد عرض واحد من قبل الجامعة المغربية (ملعب الامير عبد الله بالرباط).واشار الاتحاد الافريقي الى ان اللجنة المخصصة برئاسة كونستانت اوماري سليماني (النائب الاول للرئيس) ستتولى دراسة وتقييم العروض مع مراعاة المرافق الرئيسية مثل البنية التحتية والاقامة والامور الطبية وغيرها.وينتظر ان تتخذ لجنة الطوارىء التابعة للاتحاد الافريقي قرارها النهائي في 12 مارس الجاري.ويذكر ان اللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي قررت خلال اجتماعها في شهر جوان الماضي اعتماد نظام مباراة واحدة للدور النهائي لمسابقتي الاندية.