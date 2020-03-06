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القطب القضائي لمكافحة الإرهاب يتعهّد بالتفجير في محيط السفارة الامريكية بتونس وجاري التعرّف على هويّة من قام بالتفجير

Vendredi 06 Mars 2020

Vendredi 06 Mars 2020
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وات - أفاد مصدر من القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بأنّ القطب "تعهّد بموضوع التفجير الذي جدّ اليوم الجمعة في محيط سفارة الولايات المتحدة الامريكية بمنطقة البحيرة وأنّ النيابة العموميّة تحوّلت على عين المكان للقيام بالمعاينات اللازمة صحبة الشرطة الفنيّة وكافة الوحدات الأمنية" .

وبيّن في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء أنّه "تمّ تكليف الوحدة الوطنيّة لمكافحة الإرهاب بالقرجاني بمتابعة الموضوع للتعرّف بالتعاون مع المخابر الجنائيّة العلميّة على هويّة العنصرين اللذين قاما بتفجير نفسيهما".


يذكر انّ وزارة الداخلية أفادت بأن شخصين عمدا على الساعة 11:00 ، الى استهداف دوريّة أمنيّة متمركزة بمنطقة البحيرة 2 بالشّارع المقابل لمقر السّفارة الأمريكية، وذلك بتفجير نفسيهما.
وقد أكدت الوزارة ، مصرع الإرهابيّيْن واسشهاد امني وإصابة 4 أعوان أمن اخرين بجروح متفاوتة الخطورة ، وإصابة مدنيّ واحد بجروح خفيفة.
وأضافت أنها وضعت كافّة الوحدات الأمنيّة في حالة تأهّب قصوى لمجابهة أيّة مخاطر محتملة، وستقوم بمدّ الرّأي العامّ بكلّ المستجدّات في الإبّان.

  
  
  

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