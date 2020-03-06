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استئناف العمل بمجمع مؤسسات ''باك بليس'' بالمنطقة الصناعية الزريبة بولاية زغوان اليوم الجمعة

Vendredi 06 Mars 2020

Vendredi 06 Mars 2020
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وات - يستأنف بداية من اليوم الجمعة العمل بمجمع مؤسسات "باك بليس" بالمنطقة الصناعية الزريبة بولاية زغوان حسب ما جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الاجتماعية.

وأضافت الوزارة في هذا الصدد أنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق اثر جلسة العمل المنعقدة مساء يوم أمس الخميس بمقر الوزارة باشراف وزير الشؤون الاجتماعية محمد الحبيب كشو وبحضور كل من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وسمير ماجول و المسؤول الأول عن المجمع عماد شرف الدين.


  
  
  

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