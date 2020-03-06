القصرين: المندوبية الجهوية للتربية تقرّ جملة من الإجراءات للتوقي من خطر إنتشار فيروس ''كورونا'' في الوسط التربوي

Vendredi 06 Mars 2020



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وات

- أقرّت المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين، جملة من الإجراءات للتوقي من خطر انتشار فيروس " كورونا " المستجد في صفوف التلاميذ والمنتسبين إلى القطاع التربوي.ومن أبرز هذه الإجراءات، وفق ما ذكره، المندوب الجهوي للتربية، منصف القاسمي، في تصريح إعلامي، تشكيل خليّة أزمة متكونة من منسق ديوان الخدمات المدرسية، وممثل عن إدارة المرحلة الابتدائية والتعليم الثانوي، والمندوب الجهوي للتربية، ستتولى الاجتماع بصفة يومية لمتابعة ورصد كل الغيابات المسجلة في صفوف التلاميذ والاعلام الحيني عن شبهة الاصابة بهذا الفيروس.ومن مهامّ هذه الخلية كذلك، التواصل بصفة مستمرة مع وسائل الإعلام، والجهات الطبيّة، ومصالح الإدارة المركزية المعنية، للاشعار الفوري بكل الحالات المشتبه في حملها لفيروس "كورونا والقيام بالإجراءات المستوجبة في الغرض.وتقرر، في ذات السياق، تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية مكثّفة بكافة المؤسسات التربوية بالجهة، تشمل المبيتات والأقسام والساحات والمطاعم، يتم خلالها تقديم الإرشادات والتوصيات الضرورية للتلاميذ للتوقي من الفيروس، على غرار المواظبة على غسل الأيدي بالماء والصابون، وحث المشرفين على المدارس على تهوئة وتنظيف قاعات الدروس بإستمرار، إلى جانب التنسيق المحكم مع مختلف المندوبيات الجهوية للتربية للتوقي من تسرب فيروس "كورونا" في صفوف التلاميذ والعاملين في القطاع التربوي.