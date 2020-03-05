   Oulaya - حواء  

المهدية: القبض على 22 مفتشا عنهم وحجز بنادق صيد وخراطيش

Jeudi 05 Mars 2020

Jeudi 05 Mars 2020
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وات - تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بالمهدية، خلال حملة أمنية موسعة أمس الأربعاء، من إيقاف 22 شخصا مفتشا عنهم لدى عدة جهات أمنية وقضائية، وفق ما كشفه المكلف بالإعلام بمنطقة الحرس خالد بن سلامة.

وأوضح ذات المصدر، في تصريح لـ"وات"، أنه تم خلال نفس الحملة إيقاف 3 أشخاص من أجل حيازتهم بنادق صيد دون ترخيص مع حجز 3 بنادق ومجموعة من الخراطيش.
وبيّن، في ذات الإطار، أن الحملات لا تزال متواصلة لحفظ الأمني والتوقي من الجريمة في مختلف المناطق مرجع النظر.


  
  
  

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